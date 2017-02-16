В Пскове состоится вечер «Защитник Отечества - журналист, писатель, историк, краевед» памяти Олега Калкина

19 февраля в 17.00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и Военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают на вечер «Защитник Отечества - журналист, писатель, историк, краевед» памяти Олега Калкина (3.02.1943 г. - 19.02.2007 г.) в рамках Дня защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, состоится возложение цветов к могиле Олега Калкина, затем прозвучат сообщение члена клуба Людмилы Русановой «Страницы биографии О.А. Калкина», современники и выступления писателей, краеведов, историков, коллег, родственников, читателей.

Кроме того, запланирована книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизни и деятельности Олега Калкина, «Журналист, историк, краевед».

Известный псковский журналист, историк-краевед, член Союза писателей России Олег Калкин окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне Псковский государственный университет). Несколько лет работал корреспондентом на ГТРК «Псков», вел передачи «Служим России», «По городам и весям», «День за днем». О.Калкин - автор книг «О чём поёт ветер», «На мятежных рубежах России». Его исследовательские работы по Белому движению, организация международных конференций, где рассматривались вопросы, связанные с Белым движением в период Гражданской войны на Северо-Западе 1918-1922 гг. широко известны в России, Прибалтике. Олег Калкин оставил после себя архив и библиотеку. Сын О.Калкина Антон передал архив на хранение в Государственный архив Псковской области, личную библиотеку - в книжный фонд Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва. На сайте Централизованной библиотечной системы г. Пскова в разделе «Редкая книга» размещён электронный каталог библиотеки О.А. Калкина.

Раз в два года проходят в библиотеке Калкинские чтения в память об Олеге Калкине, посвящённые проблемам изучения Гражданской войны на Северо-Западе России. В 2017 году чтения пройдут в июле.

Источник: Псковская Лента Новостей