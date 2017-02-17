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Псковская областная библиотека приглашает принять участие в конкурсе «Сказочный мир Шарля Перро»

17.02.2017 15:58 ПЛН, Псков

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина приглашает принять участие в конкурсе рисунков «Сказочный мир Шарля Перро», посвященного 320-летию сказок «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», «Синяя борода», «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями» французского сказочника Ш. Перро.

Для участия в конкурсе до 17 марта необходимо создать свою иллюстрацию к одной из сказок и принести ее в Псковскую областную библиотеку для детей и юношества им. В.А. Каверина по адресу: г. Псков, Сиреневый бульвар, д.3.

Работа может быть выполнена в технике гуаши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной технике. Предпочтительный размер рисунка - А3. Принимаются также коллективные работы на общем формате ватмана А1. На обороте рисунка указываются название образовательного учреждения, класс/ группа, фамилия и имя автора рисунка, ФИО преподавателя или родителя, контактный телефон, ставится пометка о посещении ребенком художественной школы (кружка).

При создании иллюстраций попробуй использовать элементы национальной культуры Франции (интерьера, костюма, быта и т.д.).

Победители конкурса получат дипломы и призы, а все участники - благодарственные письма.

По итогам конкурса в библиотеке будет организована художественная выставка.

 

 

 

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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