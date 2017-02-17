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На концерт духового оркестра «Геликон» приглашают псковичей 24 февраля

18.02.2017 13:36 ПЛН, Псков

24 февраля в 17.00 в Городском культурном центре Пскова состоится концерт лауреата всероссийских конкурсов, обладателя Гран-при третьего всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров, духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, любителей духовой музыки ждет концертная программа «Обыкновенное чудо», посвященная Дню рождения оркестра и Дню защитника Отечества.

Художественный руководитель оркестра – заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Пскова Александр Роор.


 

Источник: Псковская Лента Новостей



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