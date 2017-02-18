Драма об «удивительно красивой истории любви» на скотобойне получила главный приз Берлинского кинофестиваля

Главного приза 67-го Берлинского кинофестиваля - «Золотого медведя» - удостоился венгерский фильм «О теле и душе». Об этом сообщается на сайте Берлинале, пишет «Лента.ру».

Фильм режиссера Ильдико Эньеди, как говорится в его описании, повествует о паре, «открывающей для себя сферу эмоций и физического желания, сначала по отдельности, а потом вместе». Местом действия картины является скотобойня в Будапеште, где разворачивается «удивительно красивая история любви».

Гран-при жюри достался сенегальскому режиссеру Алену Гомису за фильм «Фелисите» о певице из Киншасы, которая всеми способами пытается помочь своему тяжелобольному сыну. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил финский кинематографист Аки Каурисмяки, представивший фильм «Другая сторона надежды» о судьбе сирийского беженца.

Лучшей актрисой Берлинале признана Ким Мин-хи из Южной Кореи, снявшаяся в картине Хона Сан Су «В одиночестве на пляже ночью» о романе девушки и женатого мужчины. «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль получил австрийский актер Георг Фридрих, снявшийся в фильме немецкого режиссера Томаса Арслана «Светлые ночи» об отношениях отца и выросшего без него сына.

Приз за лучший сценарий получили Себастьян Лелио и Гонсало Маса за фильм «Фантастическая женщина» о транссексуале, потерявшем своего возлюбленного. Награды в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм удостоилась польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину «След».

Гран-при международного жюри достался фильму «Школа номер 3» украинки Елизаветы Смит и немца Георга Жено о школьниках в Донбассе.

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года. В 2016-м главную награду Берлинале - «Золотого медведя» - получил документальный фильм итальянского режиссера Джанфранко Рози «Огонь на море» о беженцах из Африки и с Ближнего Востока.

Источник: Псковская Лента Новостей