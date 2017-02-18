Фильм о жизни Александра Невского покажут по «России-1» 20 февраля

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
20 февраля на канале «Россия 1» покажут документальный фильм «Александр Невский. Между Востоком и Западом» режиссера Алексея Денисова. Начало в 00.30. Фильм является масштабным проектом ВГТРК. Путь съемочной группы лежал через Новгород, Псков, Изборск, Кобылье Городище, Переславль-Залесский, Городец, Санкт-Петербург.
«При рождении его назвали Александром, после смерти - "Солнцем земли Суздальской". В 20 лет он одержал победы, которые принесли ему славу великого полководца. Русская церковь причислила его к лику святых. Народ назовет его "Невским". История - "Заступником земли Русской". Он умер при загадочных обстоятельствах, возвращаясь из последней поездки в Орду. Какие еще тайны навсегда унес с собой в могилу великий воин, дипломат и правитель?», - сообщается в анонсе документального фильма на телеканале.
Документальное полотно об основных вехах жизни Александра Невского создается впервые.
Источник: Псковская Лента Новостей