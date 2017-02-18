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Фильм о жизни Александра Невского покажут по «России-1» 20 февраля

19.02.2017 18:45 ПЛН, Псков

20 февраля на канале «Россия 1» покажут документальный фильм «Александр Невский. Между Востоком и Западом» режиссера Алексея Денисова. Начало в 00.30. Фильм является масштабным проектом ВГТРК. Путь съемочной группы лежал через Новгород, Псков, Изборск, Кобылье Городище, Переславль-Залесский, Городец, Санкт-Петербург.

«При рождении его назвали Александром, после смерти - "Солнцем земли Суздальской". В 20 лет он одержал победы, которые принесли ему славу великого полководца. Русская церковь причислила его к лику святых. Народ назовет его "Невским". История - "Заступником земли Русской". Он умер при загадочных обстоятельствах, возвращаясь из последней поездки в Орду. Какие еще тайны навсегда унес с собой в могилу великий воин, дипломат и правитель?», - сообщается в анонсе документального фильма на телеканале.

Документальное полотно об основных вехах жизни Александра Невского создается впервые.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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