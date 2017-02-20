Юная себежанка Анна Яковлева стала обладателем Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Мы вместе. Город Петра»

Воспитанники Себежской детской школы искусств приняли участие в Международном конкурсе-фестивале «Мы вместе. Город Петра», который проходил с 15 по 19 февраля.

Конкурс «Мы вместе», организованный московским композитором, автором популярных песен для детей Александром Ермоловым, проходит в разных городах России, но на этот раз он дошел до Санкт-Петербурга. Конкурсные прослушивания прошли в концертном зале «Аврора» отеля «Санкт-Петербург».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор Себежской ДШИ Ольга Воробьева, Себежскую детскую школу искусств на конкурсе представила Анна Яковлева - уже состоявшаяся певица, несмотря на свой юный возраст, Анна много раз ездила на конкурс «Мы вместе» и в Москву и в Санкт-Петербург, но такая удача ей улыбнулась впервые.

Выступив в шести номинациях: песня композитора Александра Ермолова, эстрадная песня на русском языке (2 песни), песня из кинофильма (мультфильма), народный вокал, ретро-песня, себежская «звездочка» стала лауреатом I степени.

Анна Яковлева поразила не только членов жюри, но и зрителей, которые бурно ей аплодировали на Гала-концерте и дарили цветы.

В ее исполнении прозвучала песня из кинофильма «Мы из джаза» «Старый рояль», а аккомпанировал Анне член жюри, композитор, джазовый пианист, член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов и джазовых фестивалей, аранжировщик российских мюзиклов и музыкальных телепроектов, лауреат Премии Роскультуры Антон Буканов (г. Москва).

«Но самое интересное было в конце Гала-концерта. На сцену были приглашены четыре претендента в номинации «эстрадный вокал» на звание обладателя Гран-при конкурса. До последнего момента никто, даже члены жюри, не знали, кто же им станет. Прямо на сцене шесть членов жюри «тайно» голосовали и опускали свои голоса в кубок, который достанется победителю. В результате с перевесом в три голоса Анна Яковлева стала обладателем Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Мы вместе. Город Петра»», - рассказала О.Воробьева.

Анне было вручено много подарков, один из которых Сертификат на публикацию в журнале «Я пою».

Дипломом «За лучшую педагогическую работу» и Благодарственным письмом награждена Наталья Федотова - преподаватель Анны по вокалу.

Источник: Псковская Лента Новостей