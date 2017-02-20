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Политика
Облизбирком: Инициатива главы Пскова о внесении изменений в «Избирательный кодекс Псковской области» не противоречит законодательству
Недвижимость
Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 4
В Псковской области продается двухэтажный коттедж для большой семьи или для открытия гостевого дома10
Общество
Народ безмолвствует, но внутренне поддерживает - профсоюз работников образования о митингах и пикетах
Фестивали
Происшествия
За год псковские военные причинили материальный вред своими преступлениями более чем на 2 млн рублей