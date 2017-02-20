Ансамбль «Очелье» награжден за сохранение и возрождение народных традиций на областном фольклорном фестивале

Ансамбль русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова награжден Дипломом за сохранение и возрождение народных традиций на областном фольклорном фестивале «Масленичный разгуляй» 20 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, фестиваль, который в этом году состоялся на сцене концертного зала отделения культуры и искусств колледжа, открыл цикл мероприятий Масленичной недели.

Организатор фестиваля «Масленичный разгуляй» - Псковский областной центр народного творчества.

Наряду с ансамблем «Очелье» в фестивале приняли участие лучшие творческие коллективы Пскова и Псковской области: молодежный фольклорный ансамбль «Уграда», фольклорный ансамбль «Рябинушка» (Пушкинские Горы), хореографический ансамбль «Живица» (Дедовичи), фольклорный ансамбль «Забава» из Порхова, фольклорный ансамбль «Виноградный Лужок» из Пскова, ансамбль русской песни «Веретье» из Псковского района, фольклорный коллектив «Веселушки» из деревни Шики Островского района.

Участники ансамбля «Очелье» под руководством Веры Кагазежевой показали тематическое концертное представление – Масленичное гуляние, а также приняли участие в конкурсе масленичных угощений.

Завершился фестиваль масленичным хороводом, в котором приняли участие все творческие коллективы и гости праздника.

Источник: Псковская Лента Новостей