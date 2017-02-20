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Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля

21.02.2017 17:38 ПЛН, Псков

Управление культуры администрации города Пскова утвердило схему организации праздничного пространства масленицы в Пскове 26 февраля. Народные гуляния развернутся в центре города: основная сцена расположится на Октябрьской площади, еще одна - на проезжей части улицы Советской (рядом с корпусом ПсковГУ). Торговые ряды будут организованы по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади и по улицы Советской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, большой праздник «Гуляй, масленица!» стартует с 11.00: на территории Детского парка планируются народные игры и состязания с сюрпризами и потешками, тут же будет организована забава «Масленичный столб» с розыгрышем призов, угощением блинами и чаем.

На Октябрьской площади развернется театрализованное представление «Отворяй ворота!» с Маслёной, Барином Блином и лучшими творческими коллективами на главной сцене, будут работать и интерактивные площадки: аттракционы на ловкость, силу и скорость для детей и взрослых, веселые аниматоры и мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы. На Октябрьской площади также все желающие смогут угоститься горячими блинами с чаем. Ключевым событием праздника станет сожжение масленичного чучела в 15.00 на Октябрьской площади.

Отметим, общегородской праздник масленицы организуют Городской культурный центр при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре, управления культуры, отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета, Северо-западного центра социологии и маркетинга.

Движение автотранспорта в центре Пскова во время проведения праздника будет прекращено.

Источник: Псковская Лента Новостей



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