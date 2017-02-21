Областная библиотека приглашает на программу, посвященную 100-летию отречения императора Николая II от престола

2 марта 2017 года, четверг, в 15 часов Региональный Центр Чтения приглашает на литературно-художественную программу «Отречение», посвященную 100-летию отречения императора Николая II от престола, состоявшееся в вагоне царского поезда на железнодорожной станции г. Пскова. Сценарий построен на исторических документах, монографиях учёных-историков. Участвуют актёры академического театра драмы им. А.С. Пушкина Наталья Петрова, Виктор Яковлев.

100 лет назад, минута в минуту, 1917 год, 2 марта, четверг, 15.00, в своем поезде, на железнодорожной станции города Пскова, император Николай II отрекся от престола. Это событие положило начало новой эпохи, кровавой и подчас абсолютно непредсказуемой. Вся трагичность произошедшего проявится не сразу. Для Николая II было ясно лишь одно: «Кругом измена, и трусость, и обман!» Так он записал в своём дневнике.

В центре нашего внимания не только факт отречения, но и попытка проанализировать трагическое событие, его предпосылки и последствия. Императора склоняли к отречению, убеждая, что это приведёт к спасению России. В итоге его не защитили ни армия, ни церковь. А сам монарх стал клятвопреступником. Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО: «После бесконечной череды дворцовых переворотов Павел I принял закон, который предусматривает порядок наследования престола, не зависящий от воли императора. И каждый государь, начиная с самого Павла I, перед вступлением на престол приносил в соборе клятву о неукоснительном соблюдении этого закона. Каждый император России был связан им и не мог его нарушить, хотя и был самодержцем».

В том, что произошло в Пскове сто лет назад в вагоне царского поезда, есть и сакральный смысл. Венчание на царство – как венчание царя с его Россией, расторжению не подлежит, пока смерть не разлучит их. В Евангелии развод неприемлем: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. (Мф.19. 6.), - говорит Иисус. И неизбежно встает вопрос: от чего отрекся Николай – от трона, от царства, от России или от Бога? Не в этом ли одна из величайших трагедий многострадальной истории России, к которой волею судеб оказался причастным и наш Псков?

Исторические предпосылки реализуются в 1917 г. стремительно, лавинообразно.

В марте 17-го экс-императрица пишет супругу: «Дорогой, любимый, сокровище. Только этим утром я прочла манифест и потом другой, Михаила. Люди вне себя от отчаяния— они обожают моего ангела…».

Но в эти же дни к В.Д. Набокову, на то время, журналисту, на улице подошёл незнакомый человек, и, благодаря «за все, что он сделал», яростно добавил: «Но только Романовых нам не оставляйте, нам их не нужно!»

Василий Розанов напишет в своём знаменитом «Апокалипсисе нашего времени»: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей… Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего. Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 «и такой серьезный», Новгородской губернии, выразился: «Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть». Т. е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой. И что ему царь сделал, этому «серьезному мужичку»».

История не живёт в сослагательном наклонении, у неё свои законы, но историю создают люди.

Недавний гость нашей библиотеки историк, писатель Яков Гордин, в одном из своих интервью, говоря об исторической ответственности, процитировал и прокомментировал два факта: «Помните реакцию Бенкендорфа на «Философическое письмо» Чаадаева: «Прошлое России удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается ее будущего, оно выше всего, что может представить себе самое пылкое воображение». Мы знаем, чем кончилось николаевское царствование, проходившее под этим лозунгом. Вот вам подлинный пример фальсификации истории, которая коверкает общественное сознание».

И далее Яков Аркадьевич продолжает: «Хочу напомнить пронзительные слова мудрого Георгия Федотова: «Культура творится в исторической жизни народа. Не может убогий, провинциальный исторический процесс создать высокой культуры. Надо понять, что позади нас не история города Глупова, а трагическая история великой страны, ущербленная, изувеченная, но все же, великая история». Это было сказано в страшном 1918 году. Что выберем — «формулу Федотова» или «формулу Бенкендорфа»? Это вопрос судьбы».

Во всех исторических катаклизмах наибольшие тяготы и лишения выпадают народу, народ страдает из-за корысти, иногда и подлости, политиков, народ страдает и от собственной ожесточённости, превращая страдания в бунт, разгул тёмных стихий. Время показывает, что обрести потерянную Россию мы сможем, только пройдя путь покаяния. Кто укажет этот путь?.. Бог весть!

Нина Яковлева, руководитель Регионального центра чтения

Источник: Псковская Лента Новостей