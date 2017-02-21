Областная библиотека приглашает на программу, посвященную 100-летию отречения императора Николая II от престола

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На выборах 2017 года псковские «яблочники» постараются везде участвовать и везде пройти - Лев Шлосберг18
Лев Шлосберг назвал Псковскую городскую Думу 5-го созыва самой тихой за всю историю ее существования3
Недвижимость
Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 5
Общество
Законы о пенсиях госслужащим, поправки в Избирательный кодекс и вопрос об определении ущерба по уголовному делу рассмотрит Псковское областное Собрание 28 февраля1