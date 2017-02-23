Новое «Обыкновенное чудо» явил псковским слушателям духовой оркестр «Геликон»

Большим концертом сегодня вечером отметил свой день рождения лауреат Всероссийского конкурса детского творчества, обладатель Гран-при III всероссийского конкурса детских и юношеских оркестров, образцовый детский коллектив, духовой оркестр Псковского детского дома (Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей) «Геликон».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, концерт прошёл в переполненном зале Городского культурного центра. Организаторы вечера назвали его «Обыкновенное чудо» — именно так в своё время оценил оркестр Аркадий Галковский — один из самых авторитетных псковских музыкантов, не раз выступавший «в связке» с удивительным коллективом.

Программа концерта по традиции включала в себя классические и популярные эстрадные пьесы — от «Ave Mаria» Шуберта до «Yellow Submarine» английской рок-группы «The Beatles». Серьёзного исполнительного опыта и колоссальной слаженности от юных музыкантов потребовал причудливый ритмический рисунок танго «La Cumparsita», в начале прошлого века созданного уругвайским композитором Матосом Родригесом, а сейчас специально переложенного для «Геликона» его создателем и художественным руководителем, заслуженным работником культуры РФ, почётным гражданином Пскова Александром Роором. Одна из традиций оркестра — ежегодно добавлять в свой репертуар старинный русский вальс или марш; в этом году музыканты порадовали своих поклонников «Амурскими волнами» — самой известной пьесой капельмейстра Макса Кюсса. Вообще же репертуар детского коллектива очень велик, исчисляется многими десятками произведений, как отечественных, так и зарубежных авторов.

Сценарий «именинного» вечера была составлен таким образом, чтобы буквально каждый из юных музыкантов получил свою минуту славы. Две песни вместе с оркестром исполнил Тимофей Григорьев — ученик островской ДШИ, лауреат и дипломант ряда областных и межрегиональных конкурсов, обладатель специального приза фестиваля детского творчества «Золотая пчёлка» в Белоруссии, лауреат премии «Юные дарования». Ну а мощным «заключительным аккордом» концерта стал марш «В защиту Родины», который артисты «Геликона» исполнили вместе со старшими товарищами — духовым оркестром Псковской военной части под началом капитана Юрия Лепихина.

Напомним, что оркестр «Геликон» при Псковском детском доме был создан 13 лет назад. За эти годы его состав естественным образом менялся. Восемь его воспитанников уже закончили вузы, три человека учатся сейчас в консерватории в Петрозаводске, ещё почти двадцать человек получают среднее специальное или начальное музыкальное образование в Псковском областном колледже искусств и в псковской ДМШ № 1 имени Н.А. Корсакова, трое — служат в гарнизонном оркестре. Многие ученики Александра Роора — лауреаты и дипломанты областных и всероссийских конкурсов.

Источник: Псковская Лента Новостей