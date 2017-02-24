В музее-заповеднике «Изборск» сегодня пройдут масленичные гулянья

25 февраля музей-заповедник «Изборск» приглашает жителей Псковской области на масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в 13.00 в «Нескучном садике» начнется праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств. Посетителей музея также приглашают на масленичные игры и забавы в Дом купца Шведова, час русского романса - в Дом купца Белянина.

Интерактивные площадки для детей будут организованы на площади у Изборской крепости.

Также гостей «Изборской Масленицы» приглашают принять участие в конкурсе «Счастливый блин!». Для этого нужно заказать с 13.00 до 15.00 в музейном кафе «Блинная» блины с мясом, и если повезет, то можно стать счастливым обладателем замечательных призов.

Источник: Псковская Лента Новостей