В музее-заповеднике «Изборск» сегодня пройдут масленичные гулянья

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
25 февраля музей-заповедник «Изборск» приглашает жителей Псковской области на масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске!».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в 13.00 в «Нескучном садике» начнется праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств. Посетителей музея также приглашают на масленичные игры и забавы в Дом купца Шведова, час русского романса - в Дом купца Белянина.
Интерактивные площадки для детей будут организованы на площади у Изборской крепости.
Также гостей «Изборской Масленицы» приглашают принять участие в конкурсе «Счастливый блин!». Для этого нужно заказать с 13.00 до 15.00 в музейном кафе «Блинная» блины с мясом, и если повезет, то можно стать счастливым обладателем замечательных призов.
Источник: Псковская Лента Новостей