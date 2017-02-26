Областная библиотека проведет конференцию из цикла «Власть. Население. Библиотека»

28 февраля 2017 года ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» с целью совершенствования библиотечных услуг для населения Псковской области проводит областную научно-практическую конференцию из цикла «Власть. Население. Библиотека» на тему «Диверсификация библиотечных услуг» на базе Печорской центральной районной библиотеки.

Организаторами конференции выступили ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и МБУК «Печорская центральная районная библиотека», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В конференции примут участие представители органов местной власти муниципального образования «Печорский район», ведущие специалисты государственных и муниципальных библиотек Псковской области.

Концепция жизненного цикла библиотечных услуг вынуждает библиотеки постоянно анализировать свою деятельность не только с точки зрения современного состояния, но и буду​щего; обосновывает необходимость систематической работы по планированию и разработке нового продукта, новой услу​ги, модификации существующих с учетом меняющегося спро​са, нарастающей конкуренции, появления новых ресур​сов и технологий. Появление новой библиотечной продукции и услуг является одним из факторов развития библиотек и со​вер​шен​ствования библиотечного обслуживания.

На конференции будут рассмотрены библиотечные практики оказания услуг населению; организация работы с удаленными пользователями; формы и виды взаимодействия с национальными сообществами; информационная безопасность детей и подростков. Библиотечная услуга на конференции будет представлена как с точки зрения населения, так и с точки зрения органов местной власти.

Приглашаем библиотечных специалистов принять участие в конференции.

Для участия в конференции просим зарегистрироваться на сайте: pskovlib.ru

Начало работы конференции 28 февраля в 10.00 час. по адресу: г. Печоры, ул. Рижская д.1, актовый зал (II этаж).

Контактная информация: 8 (8112) 72-84-02; e-mail: kmc@pskovlib.ru - отдел координации деятельности библиотек области, Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом.

Добавим, что проект «Власть. Население. Библиотека» реализуется с 2000 года. В 2016 году в рамках проекта прошел круглый стол «Местная печать в цифровой среде: проблемы сохранения истории края» при участии Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области, Архивного управления Главного государственного управления юстиции Псковской области и специалистов других учреждений региона.

Источник: Псковская Лента Новостей