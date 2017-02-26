Сегодня: Понедельник, 27 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Patron - товарная марка, которой можно доверять Сплошные праздники Ежик в тумане Кинокайф Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России Кастинг на звание лучшей
Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



Областная библиотека проведет конференцию из цикла «Власть. Население. Библиотека»

27.02.2017 13:27 ПЛН, Псков

28 февраля 2017 года ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» с целью совершенствования библиотечных услуг для населения Псковской области проводит областную научно-практическую конференцию из цикла «Власть. Население. Библиотека» на тему «Диверсификация библиотечных услуг» на базе Печорской центральной районной библиотеки.

Организаторами конференции выступили ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и МБУК «Печорская центральная районная библиотека», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В конференции примут участие представители органов местной власти муниципального образования «Печорский район», ведущие специалисты государственных и муниципальных библиотек Псковской области.

Концепция жизненного цикла библиотечных услуг вынуждает библиотеки постоянно анализировать свою деятельность не только с точки зрения современного состояния, но и буду​щего; обосновывает необходимость систематической работы по планированию и разработке нового продукта, новой услу​ги, модификации существующих с учетом меняющегося спро​са, нарастающей конкуренции, появления новых ресур​сов и технологий. Появление новой библиотечной продукции и услуг является одним из факторов развития библиотек и со​вер​шен​ствования библиотечного обслуживания.

На конференции будут рассмотрены библиотечные практики оказания услуг населению; организация работы с удаленными пользователями; формы и виды взаимодействия с национальными сообществами; информационная безопасность детей и подростков. Библиотечная услуга на конференции будет представлена как с точки зрения населения, так и с точки зрения органов местной власти.

Приглашаем библиотечных специалистов принять участие в конференции.

Для участия в конференции просим зарегистрироваться на сайте: pskovlib.ru

Начало работы конференции 28 февраля в 10.00 час. по адресу: г. Печоры, ул. Рижская д.1, актовый зал (II этаж).

Контактная информация: 8 (8112) 72-84-02; e-mail: kmc@pskovlib.ru - отдел координации деятельности библиотек области, Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом.

Добавим, что проект «Власть. Население. Библиотека» реализуется с 2000 года. В 2016 году в рамках проекта прошел круглый стол «Местная печать в цифровой среде: проблемы сохранения истории края» при участии Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области, Архивного управления Главного государственного управления юстиции Псковской области и специалистов других учреждений региона.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь