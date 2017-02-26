Сегодня: Понедельник, 27 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сплошные праздники Ежик в тумане Кинокайф Patron - товарная марка, которой можно доверять Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей
Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



Сказку про волшебное семечко и рисунок-отражение в капле воды представят на научную конференцию младшие школьники Пушкиногорья

27.02.2017 13:43 ПЛН, Псков

Традиционная, в этом году уже XIII детская эколого-краеведческая научно-практическая конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назначена на 3 марта. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот раз ее посвятили Году экологии в Российской Федерации и столетию отечественного заповедного дела.
 
В программу конференции включили девять докладов и сообщений, подготовленных пушкиногорскими школьниками - учащимися средней школы имени А. С. Пушкина, санаторной школы-интерната, Велейской основной школы. Важно, что среди выступающих не только ученики старших классов, но и ребята из средней и даже из начальной школы.
 
Кроме того, на конференции, также уже по традиции, будут представлены лучшие рисунки и эко-сказки, созданные младшими школьниками на заданную тему/фразу. На этот раз детям было предложено нарисовать то, что они увидели или могли бы увидеть в капельке росы. А сказку обязательно нужно было начать с предложения: «Однажды, прогуливаясь в парке Михайловского, дети нашли семечко, да не простое…».
 
В музее добавили, что на конференции «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» в «Михайловское» из Полистовского заповедника обещала быть Алена Печерица - давний друг Пушкинского Заповедника и его соратник, специалист по экологическому образованию. Кроме того, на детские научно-практические чтения приглашены работники Пушкиногорской центрально районной библиотеки. Они расскажут о новых и старых, но замечательных книжках, посвященных природоохранной теме, а еще - о событиях, которые пройдут в библиотеке в рамках Года экологии.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь