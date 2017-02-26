Сказку про волшебное семечко и рисунок-отражение в капле воды представят на научную конференцию младшие школьники Пушкиногорья

Традиционная, в этом году уже XIII детская эколого-краеведческая научно-практическая конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назначена на 3 марта. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот раз ее посвятили Году экологии в Российской Федерации и столетию отечественного заповедного дела.

В программу конференции включили девять докладов и сообщений, подготовленных пушкиногорскими школьниками - учащимися средней школы имени А. С. Пушкина, санаторной школы-интерната, Велейской основной школы. Важно, что среди выступающих не только ученики старших классов, но и ребята из средней и даже из начальной школы.

Кроме того, на конференции, также уже по традиции, будут представлены лучшие рисунки и эко-сказки, созданные младшими школьниками на заданную тему/фразу. На этот раз детям было предложено нарисовать то, что они увидели или могли бы увидеть в капельке росы. А сказку обязательно нужно было начать с предложения: «Однажды, прогуливаясь в парке Михайловского, дети нашли семечко, да не простое…».

В музее добавили, что на конференции «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» в «Михайловское» из Полистовского заповедника обещала быть Алена Печерица - давний друг Пушкинского Заповедника и его соратник, специалист по экологическому образованию. Кроме того, на детские научно-практические чтения приглашены работники Пушкиногорской центрально районной библиотеки. Они расскажут о новых и старых, но замечательных книжках, посвященных природоохранной теме, а еще - о событиях, которые пройдут в библиотеке в рамках Года экологии.

Источник: Псковская Лента Новостей