Эстонская делегация побывала в гостях у Псковского колледжа искусств

Делегация Силламяэского молодежного центра по интересам «Улей» побывала в гостях у Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова с 20 по 24 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, в состав делегации вошли руководители различных творческих направлений деятельности центра – хореографы, преподаватели декоративно-прикладного искусства, руководители театральных коллективов, специалисты по работе с молодежью, проектные менеджеры.

За три рабочих дня гости успели посетить мастер-классы по изготовлению масленичных сувениров и росписи по дереву, занятия по классическому и современному танцу, репетиции масленичных скоморошин и уроки по сценической речи и пластике.

Делегация приняла участие во Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре», которая прошла 21 февраля. Юрий Романов, руководитель отдела молодежной и культурной деятельности Силламяэского молодежного центра по интересам «Улей», выступил с сообщением «Январь в эстонском народном календаре. Важные даты и традиции празднования в Эстонии и других странах Европы». Выступление было основано и на изучении различных источников, а также на проведенном опросе жителей Силламяэ. Участники конференции были вовлечены в интерактивное действие, демонстрирующее традиции эстонской культуры.

Гости из Эстонии побывали на Дне открытых дверей колледжа искусств, посетили Псковский кузнечный двор, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, музеи и выставки.

Центральным событием пребывания в Пскове делегации Молодежного центра стало подписание соглашения о сотрудничестве Псковского областного колледжа искусств и Силламяэского молодежного центра по интересам «Улей». Предметом соглашения является совместная деятельность по развитию творческих способностей детей и молодежи двух стран, научно-методическое и педагогическое сотрудничество, разработка и реализация совместных творческих проектов. В рамках сотрудничества планируется проведение совместных мастер-классов по народной культуре, оказание взаимной методической помощи в проведении творческих конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, организация и проведение целевых семинаров для сотрудников СМЦИ «Улей» с привлечением преподавателей колледжа.

Напомним, что это второй визит делегации центра «Улей» в колледж искусств. Идея заключения соглашения родилась в прошлом году, когда «Улей» заключил договора о сотрудничестве в области образования с Городским Домом культуры им. Ленина (город Великие Луки, Россия), Резекненским городским агентством «Центр культуры и туризма» (Латвия) и Витебским областным методическим центром народного творчества (Беларусь).

Источник: Псковская Лента Новостей