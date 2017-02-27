Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной

Центральная городская библиотека Пскова предлагает вниманию читателей блестящий и непредсказуемый роман одного из самых знаменитых писателей планеты, автора мировых бестселлеров, лауреата Гонкуровской премии Мишеля Уэльбека «Покорность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с самого начала роман получил громкую и трагическую рекламу: в день выхода оригинала в Париже была расстреляна редакция журнала «Шарли Эбдо», посвятившем номер выходу этой книги.

«Покорность» повествует о крахе в недалеком будущем современной политической системы Франции. Сам Уэльбек определил жанр своего романа как «политическую фантастику». Действие разворачивается в 2022 году. К власти демократическим путем приходит президент-мусульманин, страна начинает меняться на глазах. Одинокий интеллектуал по имени Франсуа, поглощенный наукой, университетскими интригами и поиском временных подруг, неожиданно обнаруживает, что его мир рушится, как карточный домик.

В романе реальность смешана с вымыслом: наряду с вымышленными персонажами в книге фигурируют и реальные политические деятели, такие как Франсуа Олланд, Марин Ле Пен.

Книга Уэльбека вышла в свет на злободневном, даже трагическом фоне и привлекла большое внимание. Комментируя отзывы на роман, автор так обозначил свою позицию: «…Я не могу сказать, что книга является провокацией, если это означает, что я утверждаю вещи, которые считаю принципиально неверными, просто для того, чтобы потрепать людям нервы. Я концентрируюсь на эволюции, которая, на мой взгляд, реалистична».

Согласиться или нет с пророчеством Уэльбека и его видением пути, по которому пойдет Европа, читатели смогут сами – роман «Покорность» уже в Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, 6).

Источник: Псковская Лента Новостей