Областная библиотека приглашает на выставку «Лес-кудесник»

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?

Положительно. Это будет конкретная помощь тем, кто за чертой бедности

В целом одобряю, но сомневаюсь, что поддержка дойдет до всех нуждающихся

Я - за: и людей поддержим, и местных товаропроизводителей

Не верю, что такая система заработает. Поговорят — и забудут

За державу обидно. Для России введение продуктовых карточек — это позор

Скорее, отрицательно. Лучше бы зарплаты и пенсии увеличили

Отрицательно. Выиграют только крупные производители, торговые сети и чиновники-коррупционеры

Другое

Затрудняюсь ответить







