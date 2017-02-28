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Областная библиотека приглашает на выставку «Лес-кудесник»

28.02.2017 18:31 ПЛН, Псков

Ежегодный конкурс творческих работ школьных лесничеств Псковской области «Лес-кудесник» прошел с 25 января по 25 февраля.

Инициатором конкурса выступил Государственный комитет по природопользованию, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке.

По итогам конкурса открылась выставка лучших творческих работ в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2, 2 этаж).

В экспозиции: стихи, рассказы, фотографии и рисунки леса, его обитателей; резьба по дереву, поделки из природного материала; корнепластика, обереги, филигранная береста.

Часть выставки посвящена наглядной лесоохранной агитации «Живи лес» (рисунки, листовки, плакаты, буклеты).

Выставка проходит в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Выставка будет работать до 20 марта 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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