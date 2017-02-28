Выставочный стенд, посвященный библиотечной специализации, открыт в Псковском колледже искусств

Открытие выставочного стенда «Вестники знаний», посвященного истории библиотечной специализации, состоялось в музее Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, с приветственным словом к гостям мероприятия и поздравлением, обращенным к выпускникам заочного отделения библиотечной специализации 2017 года, обратилась заместитель директора по воспитательной работе Наталья Дмитриева.

Хранитель музея Маргарита Самойлова познакомила собравшихся с историей библиотечной специализации колледжа и деятельностью администрации и преподавателей - А.С. Дударева, А.Д. Яковлевой, Т.Т. Манговой, Т.Н. Лебедевой, Е.С. Тур, Т.М. Кориковой, Л.Г. Наседкиной, которые в разные годы много сделали для её развития. Экспонаты выставки «Делу книжному верны», среди которых: старые альбомы с фотографиями 70-х годов, почётные грамоты первым преподавателям, лучшие дипломные работы выпускников библиотечной специализации и др., помогли создать атмосферу тех лет, передать творческий энтузиазм, вдохновение, с которыми трудились и преподаватели, и студенты.

Перед гостями выступили студенты 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Михаил Захаров и Мария Малова (преподаватель Раиса Шалухина), которые вдохновенно читали стихи псковских поэтов.

В заключение мероприятия главный библиотекарь Валентина Виноградова познакомила собравшихся с деятельностью клуба «Познание», который существует на базе библиотеки колледжа с 2009 года, и обратилась к выпускникам 2017 года с напутственными словами.

Добавим, что в этот же день на большой сцене концертного зала отделения культуры и искусств колледжа восьми выпускникам специальности «Библиотековедение» были вручены дипломы.

Источник: Псковская Лента Новостей