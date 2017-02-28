Группа «Звери» представит в Пскове программу «Акустика. Лучшее»

11 марта группа «Звери» выступит в концертном зале «Супер» Пскова с акустической программой «Лучшее». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, это популярные песни Ромы Зверя в новой обработке, сыгранные мощным живым составом.

Для группы «Звери» акустика - это всегда эксперимент, так будет и на этот раз. Очевидная «фишка» этой программы - балалайка, которую возьмет в руки гитарист группы Звери Герман Осипов. Он окончил Гнесинку по классу балалайки и наконец-то сможет показать себя в этом амплуа.

«Акустика это всегда момент проверки - себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять 7 профессионалов, которые играют качественную музыку, и она меня перевоплощает, - рассказывает Рома Зверь. - В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому».

В этих концертах группа «Звери» решила сделать акцент на свете и отказаться от всех спецэффектов, чтобы сосредоточить все внимание зрителей на музыке. Это будут главные хиты и пара сюрпризов, вся хитрость - в аранжировках.

«Мы хотим добиться такого впечатления, что, вот, собрались на сцене музыканты и играют красивую музыку. Мы сразу ставим сами себя в определенные стилистические рамки. Ничего, кроме музыки, от такого формата ожидать не нужно, - говорит лидер группы Звери. - Первые полчаса этой программы публика точно будет находиться в каком-то оцепенении. Это момент привыкания к нам - новым».

«Звери» будут играть в компании профессиональных музыкантов-перкуссионистов и духовиков, они покажут практически театральную выверенность, зритель услышит историю, наполненную совершенно новыми для группы «Звери» звуками и аранжировками. Всегда хорошо выставленный свет и технические составляющие позволят еще больше проникнуться в глубину концерта, на котором будет уютная, камерная и почти домашняя атмосфера.

Рома Зверь находится на пике творческой формы, он исполнит песни из любимых альбомов: «Голод», «Районы-кварталы », «Когда мы вместе, никто не круче», «Дальше», «Музы» и др.

«Акустика. Лучшее» - это уникальная возможность услышать главные песни группы «Звери» в новом исполнении: нежность, мелодичные партии и море драйва - все это ждет вас 11 марта в концертном зале «Супер» Пскова.

https://vk.com/zveru_pskov. Встреча в ВК:

Источник: Псковская Лента Новостей