Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Ежик в тумане Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Кинокайф Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей Европа Плюс - радио №1 в России
Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



Зональный этап областного фестиваля «Мы из будущего» пройдет в Острове 10 марта

28.02.2017 21:41 ПЛН, Псков

10 марта в 12.00 Островский Центр культуры «Юбилейный» примет талантливых детей из Гдовского, Палкинского, Островского, Псковского и Пыталовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в фестивале «Мы из будущего» смогут принять участие дети из Псковской области в возрасте до 16 лет.
 
Участие в данном проекте ‒ это возможность для талантливых детей, проживающих в районных центрах и сельской местности, выйти на большую творческую площадку и показать свои способности, открыть для себя новые горизонты в искусстве. Многие участники фестиваля «Мы из будущего» выходят впоследствии на концертные сцены всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
 
Фестиваль проходит в три этапа. Первый – это зональные смотры, где каждый конкурсант может показать свои творческие способности, на втором этапе проводятся семинары для руководителей, мастер-классы для детей. Заключительный третий этап ‒ это гала-концерт победителей фестиваля, который проходит в областном центре раз в два года.
 
Фестивальный проект реализуется Областным центром народного творчества с 1994 года и проводится совместно с муниципальными образованиями с целью создания условий для развития и популяризаций творческих способностей детей.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь