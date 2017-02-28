Зональный этап областного фестиваля «Мы из будущего» пройдет в Острове 10 марта

10 марта в 12.00 Островский Центр культуры «Юбилейный» примет талантливых детей из Гдовского, Палкинского, Островского, Псковского и Пыталовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в фестивале «Мы из будущего» смогут принять участие дети из Псковской области в возрасте до 16 лет.

Участие в данном проекте ‒ это возможность для талантливых детей, проживающих в районных центрах и сельской местности, выйти на большую творческую площадку и показать свои способности, открыть для себя новые горизонты в искусстве. Многие участники фестиваля «Мы из будущего» выходят впоследствии на концертные сцены всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Фестиваль проходит в три этапа. Первый – это зональные смотры, где каждый конкурсант может показать свои творческие способности, на втором этапе проводятся семинары для руководителей, мастер-классы для детей. Заключительный третий этап ‒ это гала-концерт победителей фестиваля, который проходит в областном центре раз в два года.

Фестивальный проект реализуется Областным центром народного творчества с 1994 года и проводится совместно с муниципальными образованиями с целью создания условий для развития и популяризаций творческих способностей детей.

Источник: Псковская Лента Новостей