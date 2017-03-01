Псковичей приглашают на открытие выставки «Рисуйте свободно!»

5 марта в 14.00 в Псковской областной библиотеке состоится открытие художественной выставки из серии «Как прекрасен этот мир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, свои работы представят участники и преподаватели арт-клуба «Живопись», который открылся на базе отдела литературы по культуре и искусству в 2014 году. Руководит клубом художник – любитель Татьяна Куликова. Занятия ведут Тамара Проненко, педагог художественного отделения школы искусств города Пскова, Эдуард Шарипов, член Союза художников России.

Живописные работы членов клуба В. Морозовой, В. Васильевой, Е. Двоскиной, С. Манаевой, А. Липко, Л. Беленко, Е. Устиновой из цикла «Цветочное настроение» выполнены в техниках акварели и масла, также посетители увидят картины из войлока.

На клубные занятия собираются люди пенсионного возраста, для которых живопись не являлась основной профессией, но стала необходимой частью жизни.

Научиться рисовать может каждый! Для этого нужно желание. Художественные практики помогают почувствовать ученикам себя уверенно рядом с холстом и красками, преодолеть страх чистого листа и начать творить.

Это вторая выставка работ учеников Арт-клуба «Живопись», она начинает цикл художественных выставок «Цветочное настроение».

Открытие экспозиции приурочено к Международному женскому дню.

В отделе литературы по культуре и искусству будет организована выставка книг, в которых представлены самые разнообразные техники живописи: от акварели и акрила до гуаши и масла.

Источник: Псковская Лента Новостей