Псковичей приглашают на открытие выставки «Рисуйте свободно!»

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Крупногабаритная квартира с ремонтом «для себя» и квартира в коттедже немецкой тренировки - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 22
Общество
Студенты Псковского политехнического колледжа почтили память выпускников, погибших при выполнении воинского долга
Отец Героя России Владимир Воробьев: Пока у страны есть такие сыны, Россия будет жить, развиваться и идти вперед5
Спорт
Псковская теннисистка Александра Васильева в составе сборной России участвует в международных соревнованиях в Италии
Александр Козловский: Надеюсь, вместе мы сможем пробить стену негативного отношения к российским паралимпийцам3