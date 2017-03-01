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Курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано и сольфеджио пройдут в Великих Луках

02.03.2017 08:48 ПЛН, Псков

Курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано и сольфеджио детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области пройдут в г. Великие Луки 2-4 марта.

Как рассказали в отделе непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств, участниками курсов станут преподаватели ДМШ№1 г. Великие Луки, ДШИ г. Великие Луки, ДШИ г. Невель, ДШИ г. Новосокольники, ДМШ Великолукского района, ДШИ г. Пустошка, ДМШ п. Усвяты.

Лекции и мастер-классы для преподавателей музыкальных школ южной зоны проведут специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга:

Наталья Богданова - преподаватель Центральной музыкальной школы (колледжа) при Московской государственной консерватории, солистка МКФ «Москонцерт», лауреат международных и всероссийских конкурсов (фортепиано).

Нина Бергер - заслуженный работник высшей школы, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (сольфеджио).

Слушатели курсов, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации.

Программа курсов >>> 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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