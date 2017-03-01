Курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано и сольфеджио пройдут в Великих Луках

Курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано и сольфеджио детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области пройдут в г. Великие Луки 2-4 марта.

Как рассказали в отделе непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств, участниками курсов станут преподаватели ДМШ№1 г. Великие Луки, ДШИ г. Великие Луки, ДШИ г. Невель, ДШИ г. Новосокольники, ДМШ Великолукского района, ДШИ г. Пустошка, ДМШ п. Усвяты.

Лекции и мастер-классы для преподавателей музыкальных школ южной зоны проведут специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга :

Наталья Богданова - преподаватель Центральной музыкальной школы (колледжа) при Московской государственной консерватории, солистка МКФ «Москонцерт», лауреат международных и всероссийских конкурсов (фортепиано). Нина Бергер - заслуженный работник высшей школы, доктор искусствоведения , профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургс кой государственной консерватории им. Н.А.Римского-Кор сакова (сольфеджио). Слушатели курсов, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации. Программа курсов >>>

Источник: Псковская Лента Новостей