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Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



АРТ-центр приглашает великолучан на праздничную фантазию «Планета 23-8»

02.03.2017 09:07 ПЛН, Псков

АРТ-центр приглашает  великолучан и гостей города 3 марта в 16.00 в конференц-зал Центральной городской библиотеки (ул. Пионерская, 7)  на праздничную музыкально-лирическую фантазию  «Планета 23-8» - там живут прекрасные женщины, мужественные мужчины и царствует любовь».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гости смогут окунуться в атмосферу праздника, хорошего настроения, сюрпризов, музыки, шуток. «Вашему вниманию будут предложены  вокальные номера, сценки, поздравления, живой звук. Мы вас ждем! Не пропустите - будет интересно!» - призывают организаторы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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