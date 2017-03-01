АРТ-центр приглашает великолучан на праздничную фантазию «Планета 23-8»

АРТ-центр приглашает великолучан и гостей города 3 марта в 16.00 в конференц-зал Центральной городской библиотеки (ул. Пионерская, 7) на праздничную музыкально-лирическую фантазию «Планета 23-8» - там живут прекрасные женщины, мужественные мужчины и царствует любовь».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гости смогут окунуться в атмосферу праздника, хорошего настроения, сюрпризов, музыки, шуток. «Вашему вниманию будут предложены вокальные номера, сценки, поздравления, живой звук. Мы вас ждем! Не пропустите - будет интересно!» - призывают организаторы.

Источник: Псковская Лента Новостей