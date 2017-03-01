Сегодня: Четверг, 02 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Сплошные праздники Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Услышать каждого Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей Юнармия
Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



Псковичей приглашают на творческую встречу с художником Евгением Емельяновым

02.03.2017 15:01 ПЛН, Псков

Всех желающих познакомиться с художником Евгением Емельяновым приглашают на творческую встречу, которая состоится 5 марта в 14.00 в рамках персональной выставки «Образы Родины». 
 
Встреча пройдет в выставочном зале по адресу: ул. Ленина, 1. Справки по телефону: 72-76-71 или 8-951-756-06-30.
 
Отметим, что по многочисленным просьбам посетителей выставка «Образы Родины» продлена до 19 марта 2017 года. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31