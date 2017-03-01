Псковичей приглашают на творческую встречу с художником Евгением Емельяновым

Всех желающих познакомиться с художником Евгением Емельяновым приглашают на творческую встречу, которая состоится 5 марта в 14.00 в рамках персональной выставки «Образы Родины».

Встреча пройдет в выставочном зале по адресу: ул. Ленина, 1. Справки по телефону: 72-76-71 или 8-951-756-06-30.

Отметим, что по многочисленным просьбам посетителей выставка «Образы Родины» продлена до 19 марта 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей