В Пскове выставили аппарат Морзе, с которого была послана телеграмма об отречении Николая II

В фойе главного здания Псковского музея-заповедника открылась выставка «Отречение Николая II. Хроника событий». Как сообщает пресс-служба музея, выставка посвящена столетию подписания в Пскове акта об отречении Николая II от престола.

На выставке представлены копии документов и фотографий, большая часть из которых освещает три дня (с 28 февраля по 2 марта 1917 года) из жизни императора.

Кроме того, на выставке экспонируется подлинный телеграфный аппарат Морзе, который находился на Псковском вокзале в те роковые дни и с которого, скорее всего, отправляли и принимали исторические телеграммы в марте 1917-го года – и в первую очередь, отправили в Петроград телеграмму об отречении Николая II.

Открывая новую экспозицию, директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв напомнил слова Карамзина о том, что Псков в 1581 году спас Россию. По словам Юрия Николаевича, в Пскове зарождалась российская государственность и в Пскове же она потерпела крушение, когда в марте 1917 года Псков снова стал сакральной точкой русской истории, в которой закончилась великая империя. Директор Псковского музея-заповедника поблагодарил коллег из Псковского железнодорожного музея за предоставленный для этой выставки телеграфный аппарат и предложил всем её посетителям самим подумать над значением событий столетней давности, чтобы решить для себя, что это было: величайшая трагедия России или её искупительная жертва.

Автор экспозиции, старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Журавлёва провела первую экскурсию по новой выставке, ещё раз отметив, что сегодня исполнилось ровно сто лет с того дня, как Псков снова выдвинулся на авансцену русской истории. «Мне кажется неслучайным, что закат империи произошёл там же, откуда родом и княгиня Ольга, и князь Владимир», - сказала она, подчеркнув, что в жизни Николая Второго вообще было много мистических совпадений.

Первый планшет выставки рассказывает о триумфальном первом приезде Николая Второго в Псков в 1903 году, когда народ встречал его с транспарантами «Боже, царя храни!». Остальные планшеты посвящены вынужденному второму приезду в 1917 году, и трагическим событиям, которые за этим последовали.

Татьяна Журавлёва подробно объяснила, как получилось, что император возвращался в Царское Село через Псков, воспроизвела хронику тех событий, а также рассказала о том, при каких обстоятельствах в 1977 году был снесён Ипатьевский дом, тем более, что сама она в то время была студенткой Уральского университета. По её словам, вся просвещённая общественность Свердловска была против сноса этого исторического здания, но власти распорядились по-своему - видимо, желая стереть из народной памяти трагические события начала века.

Татьяна Журавлёва напомнила, что именно псковские учёные первыми начали расследовать обстоятельства отречения российского императора от престола. Она также призвала первых посетителей выставки не судить об этих событиях предвзято и обращаться к первоисточникам. А завершила своё выступление цитатой залитского старца Николая Гурьянова, который не видел за Николаем II греха отречения: «Не он отрёкся, а его отвергли».

Выставка будет работать по 19 марта, после чего переедет в Музей-квартиру В.И. Ленина и будет перемещаться по музейным площадкам вплоть до 7 ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей