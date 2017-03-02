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В Центре народного творчества прошел мастер-класс для школьников «Роспись по дереву»

02.03.2017 21:32 ПЛН, Псков

В Доме ремесел Центра народного творчества в Пскове прошел мастер-класс «Роспись по дереву» для школьников второго класса 24 школы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, мастера Ольга Гусева и Елена Степанова учили ребят росписи по дереву акриловыми красками. В результате двадцать четыре школьника ушли домой с памятными медальонами, которые подарят своим мамам 8 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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