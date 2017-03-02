В Центре народного творчества прошел мастер-класс для школьников «Роспись по дереву»

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Псковская полиция задержала лиц, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу в Ледовом дворце4
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
В Доме ремесел Центра народного творчества в Пскове прошел мастер-класс «Роспись по дереву» для школьников второго класса 24 школы.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, мастера Ольга Гусева и Елена Степанова учили ребят росписи по дереву акриловыми красками. В результате двадцать четыре школьника ушли домой с памятными медальонами, которые подарят своим мамам 8 марта.
Источник: Псковская Лента Новостей