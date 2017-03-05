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Великолучан приглашают окунуться в чарующий мир русского романса

06.03.2017 09:39 ПЛН, Псков

Популярные русские романсы прозвучат 10 марта в 12.00 в музыкальной гостиной в конференц-зале Великолукской городской библиотеки им. Семевского. Арт-центр предлагает окунуться в чарующий мир светлой грусти и трепетных звуков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы,  участие в программе принимают: Елена Сергеенкова (сопрано), Виктор Баранов (тенор), Николай Красницкий (баритон).

Ведущая Светлана Чернышева.

Источник: Псковская Лента Новостей



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