Ремонт здания Великолукского драмтеатра входит в завершающую стадию

Ремонт здания Великолукского драматического театра входит в завершающую стадию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки со ссылкой на директора театра Валентину Зандер, сейчас в основном ведутся отделочные работы внутри здания.

На сегодняшний день строители уже приступили к восстановлению лепнины, в зрительном зале установлены карнизы и розетка под основную люстру. Также лепнина украсит вестибюль, фойе и колонны. Кроме того, на данный момент установлен поворотный круг сцены, следующим этапом станет сооружение настила.

Творческий коллектив театра готовится к своему профессиональному празднику - Международному дню театра, когда великолучан ждет премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». Новая постановка будет представлена на сцене Дома культуры им. Ленина 27, 28 и 29 марта в 18.30.

Источник: Псковская Лента Новостей