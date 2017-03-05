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Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



Ремонт здания Великолукского драмтеатра входит в завершающую стадию

06.03.2017 09:43 ПЛН, Псков

Ремонт здания Великолукского драматического театра входит в завершающую стадию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки со ссылкой на директора театра Валентину Зандер, сейчас в основном ведутся отделочные работы внутри здания.

На сегодняшний день  строители уже приступили к восстановлению лепнины,  в зрительном зале установлены карнизы и розетка под основную люстру. Также лепнина украсит вестибюль, фойе и колонны. Кроме того, на данный момент установлен поворотный круг сцены, следующим этапом станет сооружение настила.

Творческий коллектив театра готовится к своему профессиональному празднику - Международному дню театра, когда великолучан ждет премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Волки и овцы». Новая постановка будет представлена на сцене Дома культуры им. Ленина 27, 28 и 29 марта в 18.30.

Источник: Псковская Лента Новостей



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