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Псковский поэт Иван Иванов стал гостем творческой встречи в Псковском Красном Кресте

06.03.2017 10:00 ПЛН, Псков

В Гостиной Псковского Красного Креста прошла творческая встреча с псковским поэтом Иваном Ивановым, на которую пришли активисты старшего поколения проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отделения РКК, эта встреча стала настоящим подаркам женщинам к наступающему празднику 8 Марта.

В начале встречи Иван Иванов рассказал о себе и о своем творческом пути, а затем прочитал свои стихи, наполненные любовью к природе, стране и людям. «Поэт поразил слушателей глубиной и многогранностью своих стихов и в то же время их простотой и звучностью. Искренние, теплые, душевные стихи покорили всех присутствующих. Более часа поэт читал свои произведения, но время пролетело незаметно. Не зря говорят, что в руках поэтов находятся не только ручка и бумага, но и время, пространство, мир», - отметили в Красном Кресте.

Творческая встреча прошла в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в г. Гере (Германия).

Источник: Псковская Лента Новостей



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