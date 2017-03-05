Сегодня: Понедельник, 06 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Форум предпринимателей Сплошные праздники Будет ли светло на дорогах? Лучшая интерьерная печать в Пскове Александр Козловский
Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



Круглый стол «Отречение в Пскове» состоится 6 марта

06.03.2017 10:57 ПЛН, Псков

Сегодня, 6 марта, в 15.00, Псковский государственный университет (кафедра отечественной истории), Историко-краеведческая библиотека им.И.И. Василёва, Военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают на круглый стол «Отречение в Пскове», посвященный 100-летию отречению Николая II от престола и 100-летию Февральской революции. В мероприятии примут участие историки, краеведы, музейные и архивные работники, читатели и др. В рамках круглого стола прозвучат краткие выступления, обмен мнений. Присутствующие ознакомятся с выставкой копий документов «Февральская революция» из фондов Государственного архива Псковской области, выставкой копий документов «Мир – народам!» «Земля - крестьянам!» «Фабрики - рабочим!» из фондов Отделения документов новейшей истории и по личному составу государственного казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области», с книжно-иллюстративной выставкой «Николай II и его время» из фондов ИКБ им. И.И. Василёва.

2 (15) марта 1917 года император Николай II отрекся от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата великого князя Михаила Александровича. 3 марта Михаил Александрович подписал акт о непринятии престола, подтвердив тем самым легитимность только что созданного Временного правительства. С правлением династии Романовых, как и с монархией в России, было покончено.

Мероприятие состоится по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19-а, читальный зал; тел. 66-43-24.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31