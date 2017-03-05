Круглый стол «Отречение в Пскове» состоится 6 марта

Сегодня, 6 марта, в 15.00, Псковский государственный университет (кафедра отечественной истории), Историко-краеведческая библиотека им.И.И. Василёва, Военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают на круглый стол «Отречение в Пскове», посвященный 100-летию отречению Николая II от престола и 100-летию Февральской революции. В мероприятии примут участие историки, краеведы, музейные и архивные работники, читатели и др. В рамках круглого стола прозвучат краткие выступления, обмен мнений. Присутствующие ознакомятся с выставкой копий документов «Февральская революция» из фондов Государственного архива Псковской области, выставкой копий документов «Мир – народам!» «Земля - крестьянам!» «Фабрики - рабочим!» из фондов Отделения документов новейшей истории и по личному составу государственного казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области», с книжно-иллюстративной выставкой «Николай II и его время» из фондов ИКБ им. И.И. Василёва.

2 (15) марта 1917 года император Николай II отрекся от престола за себя и за сына Алексея в пользу своего младшего брата великого князя Михаила Александровича. 3 марта Михаил Александрович подписал акт о непринятии престола, подтвердив тем самым легитимность только что созданного Временного правительства. С правлением династии Романовых, как и с монархией в России, было покончено.

Мероприятие состоится по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19-а, читальный зал; тел. 66-43-24.

Источник: Псковская Лента Новостей