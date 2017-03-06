Фонд Президентской библиотеки раскрывает историю женского вопроса

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Матвиенко призвала быстрее принять изменения в избирательное законодательство, чтобы они заработали уже к осени7
Избирательная комиссия Псковской области и Молодежный парламент подписали соглашение о сотрудничестве
Недвижимость
Квартиры нестандартной планировки и со встроенной мебелью - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков»
220 тысяч рублей составила сумма штрафов, наложенных на нарушителей земельного законодательства псковским Росреестром в феврале
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Спорт
Команда великолукского лицея № 11 стала победителем городского этапа всероссийского турнира «Белая ладья»