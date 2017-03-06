Сегодня: Понедельник, 06 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Сплошные праздники Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Будет ли светло на дорогах? Александр Козловский Лучшая интерьерная печать в Пскове
Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драмтеатр возглавит заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер

Великолукский драматический театр возглавит заслуженный работник культуры РФ  Валентина Зандер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки, представляя коллективу драматического театра нового...43



Фонд Президентской библиотеки раскрывает историю женского вопроса

06.03.2017 12:55 ПЛН, Псков

В канун 8 Марта Псковский региональный центр Президентской библиотеки предлагает псковичам ознакомиться с электронными копиями изданий, раскрывающих историю женского вопроса в России.

«Один из самых важных, самых существенных вопросов, занимавших умы в конце прошлого столетия, был вопрос о правах человека, – пишет русский публицист, секретарь Комитета иностранной цензуры М. Платковской в исследовании «Исторические этюды о женщине. I. Женщина первобытная» (1867), электронная копия которого доступна на портале Президентской библиотеки. – Этот общий вопрос вмещает в себя целую бездну других, более частных вопросов. Но спрашиваем теперь: мыслители прошлого столетия брали ли в расчёт женщину, когда мечтали о правах человека? Нет; доказательством тому служат мнения и отзывы о ней всех тогдашних авторитетов, начиная с Монтескьё, Ж. Ж. Руссо и кончая Дантоном, Робеспьером и Сен-Жюстом. «Женщина создана специально для того, чтобы нравиться мужчине, – полагал Руссо. – Должен ли мужчина ей нравиться – это вопрос меньшей важности; он нравится ей уже и потому, что он сильнее».

Исследовательница М. Дитрих в труде «Русская женщина великокняжеского времени» (1904), оцифрованном Президентской библиотекой, пишет о том, как менялось положение слабого пола на Руси с принятием христианства: «Долголетнее теремное затворничество русской женщины, от которого она так сравнительно недавно избавилась, сковавшее её волю, способности, развитие, отнявшее у неё все человеческие права, кроме единственного – деторождения – это затворничество совершенно отодвинуло от нас и загородило другую эпоху – когда женщина признавалась человеком, когда она свободно пользовалась всеми дарами природы и способностями, данными ей Богом. Я говорю о язычестве и христианстве».

В языческий период, полагает автор, образ русской девушки или женщины представляется в очень ярких и сильных чертах; «она – равноправный член общества, владеющая чарами красоты и любви, смелая и удалая, обладающая иногда даром пророчества». Христианский период принёс византийские понятия в русскую жизнь. Положение русской женщины ухудшилось, «но значение её, в силу её нравственного превосходства, увеличилось. Наивные и чистые умы славян, жаждавшие света и истины новой религии, приняли, конечно, и с полным благоговением, и этот взгляд на женщину. И мы с полным правом можем сказать, что русская женщина-христианка высоко держала знамя чистоты и величия».

В отпечатанной в типографии Московского университета книге Н. Благоразумова «Права и значение женщины в историческом их проявлении» (1880), доступной на портале Президентской библиотеки, говорится: «Нечего пугаться того обстоятельства, что целая половина рода человеческого желает войти в свои права и в действительности сделаться столь же разумно свободным человеком, как и мужчина». К этому подводила сама история.

Годы начала активного вовлечения женщин в общественную жизнь России представлены редкими прижизненными изданиями Клары Цеткин, в числе которых «Русская женщина в борьбе за свободу» 1900 года. Насколько этот вопрос в начале XX века был актуален, раскрывает книга Алексея Полянского «Русская женщина на государственной и общественной службе» из фонда Президентской библиотеки.

О том, какое отношение к женщинам сложилось в первые годы советской власти, рассказывает ряд изданий начала прошлого века, например, «Права трудящейся женщины по советским законам»: «Для заключения брака никаких формальностей, всё очень просто и легко. Так же легко и просто развестись. Ибо нельзя же в самом деле считать, что люди, раз поженившись, век должны жить вместе. По Советскому закону развод совершается без всяких затруднений, даже при желании одного из супругов – всё равно, жены или мужа. Они получают выписку из подотдела, где регистрировались, и делу конец, брак прекращён», – толкует издание принятые законы 1925 года.

Фонд Президентской библиотеки является уникальным хранилищем материалов по истории российской государственности, частью которой стал и так называемый «женский вопрос». Различные интерпретации этой проблемы в разных областях науки и практике нашего социума свидетельствуют о том, что она не теряет актуальности и в наши дни.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, д. 2, конференц-зал, Тел. 8(8112) 72-83-98).

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31