Фонд Президентской библиотеки раскрывает историю женского вопроса

В канун 8 Марта Псковский региональный центр Президентской библиотеки предлагает псковичам ознакомиться с электронными копиями изданий, раскрывающих историю женского вопроса в России.

«Один из самых важных, самых существенных вопросов, занимавших умы в конце прошлого столетия, был вопрос о правах человека, – пишет русский публицист, секретарь Комитета иностранной цензуры М. Платковской в исследовании « Исторические этюды о женщине. I. Женщина первобытная» (1867), электронная копия которого доступна на портале Президентской библиотеки. – Этот общий вопрос вмещает в себя целую бездну других, более частных вопросов. Но спрашиваем теперь: мыслители прошлого столетия брали ли в расчёт женщину, когда мечтали о правах человека? Нет; доказательством тому служат мнения и отзывы о ней всех тогдашних авторитетов, начиная с Монтескьё, Ж. Ж. Руссо и кончая Дантоном, Робеспьером и Сен-Жюстом. «Женщина создана специально для того, чтобы нравиться мужчине, – полагал Руссо. – Должен ли мужчина ей нравиться – это вопрос меньшей важности; он нравится ей уже и потому, что он сильнее».

Исследовательниц а М. Дитрих в труде «Русская женщина великокняжеского времени» (1904), оцифрованном Президентской библиотекой, пишет о том, как менялось положение слабого пола на Руси с принятием христианства: «Долголетнее теремное затворничество русской женщины, от которого она так сравнительно недавно избавилась, сковавшее её волю, способности, развитие, отнявшее у неё все человеческие права, кроме единственного – деторождения – это затворничество совершенно отодвинуло от нас и загородило другую эпоху – когда женщина признавалась человеком, когда она свободно пользовалась всеми дарами природы и способностями, данными ей Богом. Я говорю о язычестве и христианстве».

В языческий период, полагает автор, образ русской девушки или женщины представляется в очень ярких и сильных чертах; «она – равноправный член общества, владеющая чарами красоты и любви, смелая и удалая, обладающая иногда даром пророчества». Христианский период принёс византийские понятия в русскую жизнь. Положение русской женщины ухудшилось, «но значение её, в силу её нравственного превосходства, увеличилось. Наивные и чистые умы славян, жаждавшие света и истины новой религии, приняли, конечно, и с полным благоговением, и этот взгляд на женщину. И мы с полным правом можем сказать, что русская женщина-христиан ка высоко держала знамя чистоты и величия». В отпечатанной в типографии Московского университета книге Н. Благоразумова «Права и значение женщины в историческом их проявлении» (1880), доступной на портале Президентской библиотеки, говорится: «Нечего пугаться того обстоятельства, что целая половина рода человеческого желает войти в свои права и в действительности сделаться столь же разумно свободным человеком, как и мужчина». К этому подводила сама история. Годы начала активного вовлечения женщин в общественную жизнь России представлены редкими прижизненными изданиями Клары Цеткин, в числе которых «Русская женщина в борьбе за свободу» 1900 года. Насколько этот вопрос в начале XX века был актуален, раскрывает книга Алексея Полянского «Русская женщина на государственной и общественной службе» из фонда Президентской библиотеки. О том, какое отношение к женщинам сложилось в первые годы советской власти, рассказывает ряд изданий начала прошлого века, например, «Права трудящейся женщины по советским законам»: «Для заключения брака никаких формальностей, всё очень просто и легко. Так же легко и просто развестись. Ибо нельзя же в самом деле считать, что люди, раз поженившись, век должны жить вместе. По Советскому закону развод совершается без всяких затруднений, даже при желании одного из супругов – всё равно, жены или мужа. Они получают выписку из подотдела, где регистрировались , и делу конец, брак прекращён», – толкует издание принятые законы 1925 года. Фонд Президентской библиотеки является уникальным хранилищем материалов по истории российской государственност и, частью которой стал и так называемый «женский вопрос». Различные интерпретации этой проблемы в разных областях науки и практике нашего социума свидетельствуют о том, что она не теряет актуальности и в наши дни. Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, д. 2, конференц-зал, Тел. 8(8112) 72-83-98).

Источник: Псковская Лента Новостей