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Мальчишник в честь Международного женского дня состоится 7 марта в Пскове

06.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Второй год подряд Молодежный центр города Пскова совместно с профкомом студентов ПсковГУ в преддверии женского праздника приглашают прекрасную половину человечества на «Сценический мальчишник».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре, мероприятие состоится 7 марта. «Всем известно, что на такие мероприятия девушкам вход закрыт, но в этот раз для милых дам приоткроют завесу данных посиделок, - отмечают организаторы. - Формат праздника подразумевает концерт, номера которого будут исполнять исключительно юноши. Вокалисты, чтецы, танцоры, фокусники - более 15 выступающих порадуют виновниц торжества в этот вечер».

На концерте ожидается небольшой игровой интерактив - в интеллектуально-развлекательной битве сразятся блондинки и брюнетки.

Праздник состоится 7 марта в 19.00 в «IRON CLUB» (Октябрьский проспект, 56-е). Вход свободный.

«Приходи сама и приводи подругу, – призывают организаторы и обещают, – будет жарко и очень весело».

Источник: Псковская Лента Новостей



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