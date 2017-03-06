Сегодня: Понедельник, 06 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сплошные праздники Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Будет ли светло на дорогах? Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Александр Козловский Лучшая интерьерная печать в Пскове
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в  Пскове в 2019 году управление культуры администрации города проводит конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака...



В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

06.03.2017 16:03 ПЛН, Псков

В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в  Пскове в 2019 году управление культуры администрации города проводит конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака. Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 16.00 14 апреля 2017 года по адресу: ул. Ленина, 3 (Управление культуры). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами, победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Конкурс проводится в один этап. Его участниками могут быть отдельные авторы или авторские коллективы, юридические и физические лица: скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты профильных учебных заведений, любые заинтересованные лица, а также творческие коллективы, проектные организации, художественные мастерские и т.д. Каждый участник вправе представить несколько эскизных проектов. Возможное место установки знака – сквер, ограниченный Советской набережной и ул. Л.Поземского, между домами №8 и №20 по ул. Л.Поземского.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (8112) 29-11-04.

С целью учета мнения населения и гостей города Пскова будет организована выставка представленных на конкурс эскизных проектов. Адрес и сроки проведения выставки будут сообщены дополнительно.

Добавим, Ганзейский знак установлен в Великом Новгороде. Круглая гранитная плита символизирует стол переговоров, за которым все участники равны. По окружности выложены цветной мозаикой гербы 16 стран-участниц Новой Ганзы. Струящаяся вода фонтана символизирует движение, непрерывное обновление, жизнь. Часть композиции - скульптура в виде двух стилизованных древних судов, вместо парусов у них сплетенные кроны деревьев, символ единения стран и времен.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31