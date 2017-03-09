Мир литературы глазами нового поколения иллюстраторов представит псковичам музей-заповедник «Михайловское»

Новая экспозиция «Посвящается книге», подготовленная по материалам из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», будет открыта завтра в Пскове, в здании Псковской областной научной библиотеки.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на этой выставке можно будет увидеть произведения молодых российских художников - Александры Павловой, Татьяны Карп, Юлии Леонычевой, Евгении Лоцмановой, Екатерины Рябининой и Аси Шеваровой. Несколько лет назад они завершили обучение в Институте графики и искусства книги Государственного московского университета печати имени Ивана Фёдорова и сейчас являются достаточно успешными и известными иллюстраторами. В музее отметили, что первое знакомство широкой публики с творчеством этих художниц произошло именно в «Михайловском», в рамках показов, которые устраивали здесь по итогам художественных практик студентов института, учеников народного художника России Бориса Диодорова. Не единожды потом работы молодых мастеров представляли Пушкинский Заповедник и шире - современное российское изобразительное искусство на выставках, организованных силами музея-заповедника «Михайловское» по нашей стране и за её пределами.

Юлия Леонычева. Ссоры князей (2014).

Экспонируемые в ПОУНБ цветные автолитографии и работы, выполненные в смешанной технике, по большей части, являют собой иллюстрации к произведениям русской классики, а также к отечественным летописным, сказочным и мифологическим сюжетам - от былин и сказок про Тугарина Змея до «Истории государства Российского» Николая Карамзина и повести «Сорочинская ярмарка» Николая Гоголя. Обращаются молодые авторы и к зарубежной литературе - от Эразма Роттердамского («Похвала глупости», 1511 год) до сочинений западно-европейских романтиков.

Евгения Лоцманова. Кот (2010—2014).

Планируется, что выставка «Посвящается книге» будет работать в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) до конца июня.

Напомним, что показы графики и фотографии - как художественной, так и документальной - из собрания Пушкинского Заповедника в интерьерах библиотеки идут постоянно, вот уже в течение нескольких лет. Так, псковичи и гости города могли увидеть здесь изящнейшие акварельные иллюстрации Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину», графические фантазии Энгеля Насибулина на тему пушкинской михайловской лирики, линогравюры Валентина Васильева с видами псковских пушкинских мест и многое другое.

Источник: Псковская Лента Новостей