Выставка книжных иллюстраций открывается в Псковской областной библиотеке

11 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) открывается выставка книжных иллюстраций.

Выставка «Посвящается Книге» из фондов Пушкинского Заповедника дает зрителю возможность познакомиться с творчеством молодых московских художников, обратившихся в своем творчестве к книжной иллюстрации. Вот их имена: Александра Павлова, Татьяна Карп, Юлия Леонычева, Евгения Лоцманова, Екатерина Рябинина и Ася Шеварова.

В экспозиции выставки представлены иллюстрации к произведениям русской классической и зарубежной литературы в разной художественной технике. Здесь цветные литографии и работы, в исполнении которых одномоментно присутствуют акварель, тушь и цветной карандаш.

Источник: Псковская Лента Новостей