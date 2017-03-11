Сегодня: Суббота, 11 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Лучшая интерьерная печать в Пскове
В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

В Пскове объявлен открытый конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака

В рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в  Пскове в 2019 году управление культуры администрации города проводит конкурс на лучший эскизный проект Ганзейского знака...8



Выставка книжных иллюстраций открывается в Псковской областной библиотеке

11.03.2017 13:52 ПЛН, Псков

11 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) открывается выставка книжных иллюстраций.
 
 
Выставка «Посвящается Книге» из фондов Пушкинского Заповедника дает зрителю возможность познакомиться с творчеством молодых московских художников, обратившихся в своем творчестве к книжной иллюстрации. Вот их имена: Александра Павлова, Татьяна Карп, Юлия Леонычева, Евгения Лоцманова, Екатерина Рябинина и Ася Шеварова.
 
В экспозиции выставки представлены иллюстрации к произведениям русской классической и зарубежной литературы в разной художественной технике. Здесь цветные литографии и работы, в исполнении которых одномоментно присутствуют акварель, тушь и цветной карандаш.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31