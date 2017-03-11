Первый зональный этап фестиваля «Мы из будущего» прошел в Острове

10 марта в Островском Центре культуры «Юбилейный» состоялось открытие фестиваля «Мы из будущего». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в первом зональном смотре приняли участие Гдовский, Палкинский, Островский, Псковский и Пыталовский районы.

Жюри внимательно следило за выступающими и отметило каждый район, выделив самых выдающихся и талантливых ребят, таких как, Тимофей Григорьев с песней «Amore mio» в дуэте с танцевальным коллективом «Аэроданс». Отметили псковский дуэт «Бамбино» с песней «Не танцуйте». Палкинский район представил самую юную из всех участников, вокалистку Юлию Попову в возрасте 6 лет. Юлия исполнила песню «про папу». Также отметили хореографические постановки танцевального коллектива «Пируэт» и ансамбль «Сюрприз». Жюри по достоинству оценило новый танцевальный коллектив из города Гдов под названием «Бусенки», в их исполнении были представлены «Классический вальс» и «Остров сокровищ».

Следующий зональный смотр пройдет 17 марта в городе Невель. Смотр состоится в Невельском МУК «Культура и досуг». В фестивале примут участие Невельские и Усвятские районы.

Источник: Псковская Лента Новостей