Жители Псковской области могут поддержать земляков на интернет-фестивале «Музейный Гик: цифровое наследие»

Фильм «Пушкинский Заповедник из Поднебесья», представляет Псковскую область в третьем сезоне Фестиваля музейного мультимедиа «Музейный Гик: цифровое наследие». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта небольшая, девятиминутная лирическая зарисовка обращена к потенциальным гостям псковских пушкинских мест и предлагает с необычного ракурса взглянуть на мемориальные усадьбы «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», а также на музейный комплекс «Пушкинская деревня», на городища Савкина горка и Воронич. Авторы работы - Николай Алексеев и Андрей Алексеев при дружеском участии и содействии Марины Мариненко и Дениса Виноградова.

Кадры из фильма «Пушкинский Заповедника из Поднебесья»

сайте фестиваля. Псковичи могут поддержать проект, проголосовав за него на

Нужно отметить, что пушкиногорские музейщики участвуют во второй по числу участников номинации и соревнуются еще с 19 авторскими коллективами. Больше работ представлено только в разделе «Мультимедийные ролики / презентации» (27). Самая скромная по числу участников номинация - «Мультимедийные книги», здесь представлен только один проект, книга «Преподобный Кирилл Белозерский», созданная силами сотрудников Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Не удивительно, что эта работа лидирует в голосовании не только в своей категории, но и среди всех прочих конкурсных - по состоянию на полдень сегодняшнего дня за нее было подано 429 голосов.

Сайт «Музейного Гика» сообщает, что в нынешнем сезоне заявки на участие в фестивале (90 в конкурсную и 4 во внеконкурсную программу) подали 69 учреждений и организаций. Среди них как крупные, известные по всему миру музеи, как, например, наше «Михайловское» или «Царское Село», Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН и Музей Мирового океана, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Ярославский художественный музей - так и небольшие учреждения, о существовании которых широкая публика зачастую и не знает. Это, например, музейно-выставочный центр «Микула» в Нижнем Новгороде, Новоселенгинский музей декабристов в Якутии, Музей Виля Шарафутдинова при Гимназии № 5 Зеленодольского района (Республика Татарстан), музей «В.Д. Берестов и его окружение» (Москва), краеведческий музей города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), Музей советских игровых автоматов (Санкт-Петербург) и так далее. Интересно, что в творческое соревнование вступили также два архива и шесть библиотек, в том числе и библиотеки из российской глубинки, как например, Кировская сельская библиотека из Курганской области или Корсаковская Городская детская библиотека из Сахалинской области. Последняя, кстати, предложила на «Музейный Гик» буктрейлер по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер» (134 голоса на 12:00 11 марта).

Голосование на сайте, по итогам которого будет присужден приз зрительских симпатий, продлится до 30 апреля. Любой интернет-пользователь может поддержать или несколько конкурсных работ, однако подать только один голос за каждую из них.

Напомним, что интернет-фестиваль «Музейный Гик» дает возможность познакомиться с проектами, в которых музеи используют новейшие цифровые технологии, как то: дополненная реальность, гигапиксельные съемки, 3D-реконструкции, компьютерная анимация, прочее. В творческом соревновании участвуют мультимедийные программы, доступные для просмотра в интернете или для свободного скачивания на ПК, смартфоны, планшетные компьютеры.

Источник: Псковская Лента Новостей