В Великих Луках стартовал финальный конкурсный концерт мультиформатного арт-проекта «Многоголосье». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, из 48 участников в финал проекта попали 20. Именно из них в скором времени жюри фестиваля выберет лауреатов и дипломантов.

В состав экспертной комиссии входят: Мари Нжипуакую, певица, участница шоу «Голос» на Первом канале, Аркадий Кириллов, музыкальный редактор «Славянского базара», Светлана Фетисова, певица, руководитель эстрадной студии «Соло», Наталья Муравьевская, актриса театра и кино, Анатолий Котов, композитор, аранжировщик, Альбинас Циплияускас, композитор, Александр Либ, певец, заслуженный артист РФ, Александр Яровой, педагог по вокалу, руководитель студии «Терминал». Также сегодня к составу жюри присоединилась его председатель Анастасия Спиридонова, певица, финалистка шоу «Голос» и «Три аккорда» на Первом канале.

Финальный концерт удивляет разнообразием музыкального материала. Со сцены звучат, как хорошо известные русскоязычные композиции, так и синглы на английском. Зрители уже прослушали «Oh! Darling» The Beatles, «Сдаться ты всегда успеешь» Тины Кароль, «Жизнь» Дианы Гурцкой, «На большом воздушном шаре» Елки, «I Believe I Can Fly» R.Kelly и многие другие композиции.

Добавим, что в 16.00 в ДК ЛК стартует гала-концерт арт-проекта, на котором выступят финалисты конкурса и их звездные наставники.