На квартирник «Как движется лед» приглашают псковичей

19 марта, в преддверии Всемирного дня поэзии, в Центральной городской библиотеке на Конной пройдет музыкально-поэтический квартирник «Как движется лед».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, на мероприятии выступят молодые поэты и музыканты и представят свои авторские произведения. Никого не оставят равнодушным экспериментальная поэзия Василисы Кравченко, неприкрытый реализм Сергея Звонарева, дерзновенная магия стиха Леры Барановской, прямота сердечной безоглядности Дины Дабришюте. Музыкальную часть квартирника откроет дуэт Нины Витковской и Виты Голубевой. Девушки - недавние выпускники Псковского областного колледжа искусств, а в настоящее время - творческий тандем журналиста и эколога, находящийся в активном поиске названия.

В завершении вечера псковская группа «Реки Art» порадует гостей выступлением в таком составе: вокал - Ольга Бойчук , гитара, бэк-вокал- Андрей Майоров, гитара - Александр Юпатов. Прозвучат песни на стихи Александра Юпатова и Александра Гомзякова на музыку Александра Юпатова.

Начало мероприятия — 17.00. Вход свободный. Группа встречи «Вконтакте»>>>

Источник: Псковская Лента Новостей