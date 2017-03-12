На экскурсию по музею-квартире Спегальского приглашают псковичей

15 марта в 19.00 в музее-квартире Юрия Спегальского (Октябрьский, 14, кв. 74) состоится экскурсия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Послевоенное восстановление памятников Пскова тесно связано с именем архитектора-реставратора, исследователя архитектуры древнего Пскова, основателя Псковских реставрационных мастерских Ю.П. Спегальского (1909-1969).

Юрий Спегальский, пскович по происхождению, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны. С октября 1944 года по февраль 1946 являлся начальником инспекции по охране памятников города Пскова. С февраля 1946 года по июнь 1947 - начальник Реставрационной мастерской города Пскова.

За это время им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи (1536), колокольни церкви Михаила Архангела и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1496), куполов Троицкого собора (1699).

В настоящее время все названные церкви – действующие храмы Русской Православной церкви. Кончанские храмы древнего Пскова – украшение города и гордость псковичей, памятники старины, привлекающие внимание туристов. В том, что древнерусские церкви дожили до сегодняшнего дня, мы обязаны прежде всего плеяде архитекторов, восстановивших Псков из руин Великой Отечественной войны.

Продолжительность экскурсии: 45 минут. Стоимость посещения: 100 рублей с человека.

Запись по телефону: 8(8112) 72-86-95.

Источник: Псковская Лента Новостей