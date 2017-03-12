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Концерт терменвокса и клавесина «Встреча эпох» состоится в Печорах

Концерт терменвокса и клавесина «Встреча эпох» состоится в Печорах

В пятницу, 7 апреля, в зале Международного культурного центра г. Печоры состоится концерт терменвокса и клавесина «Встреча эпох». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы запланированы выступления Петра...



Концерт терменвокса и клавесина «Встреча эпох» состоится в Печорах

13.03.2017 10:38 ПЛН, Псков

В пятницу, 7 апреля, в зале Международного культурного центра г. Печоры состоится концерт терменвокса и клавесина «Встреча эпох».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы запланированы выступления Петра Термена (терменвокс, Санкт-Петербург) и Екатерины Лихиной (клавесин, Санкт-Петербург).

Начало концерта в 18.30. Цена билета: от 200 руб.

Источник: Псковская Лента Новостей



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