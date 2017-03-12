Концерт терменвокса и клавесина «Встреча эпох» состоится в Печорах

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Александр Сотник о защите прав ветеранов, «команде Гавунаса» и планах на ближайшую выборную кампанию17
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
В пятницу, 7 апреля, в зале Международного культурного центра г. Печоры состоится концерт терменвокса и клавесина «Встреча эпох».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы запланированы выступления Петра Термена (терменвокс, Санкт-Петербург) и Екатерины Лихиной (клавесин, Санкт-Петербург).
Начало концерта в 18.30. Цена билета: от 200 руб.
Источник: Псковская Лента Новостей