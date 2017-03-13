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Областная библиотека приглашает на литературную встречу, посвященную Валентину Распутину

14.03.2017 13:30 ПЛН, Псков

15 марта в 15 часов Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на литературную встречу «Валентин Распутин: живем и помним», посвященную 80-летию со дня рождения писателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, ведущий встречи - известный литературовед, критик, писатель Валентин Курбатов.

Валентин Яковлевич Курбатов написал о своем друге Валентине Распутине: «Он по-прежнему будет служить русскому сердцу, русскому слову и русской человеческой дали, для которой он был рожден. Потому что, слава Богу, слово его не уходит. Его книги глядят с полок и ждут нашего внимания…  Он – наша земля и живое сердце. И это слышат в его прозе все читатели мира…».

В Центре по работе с редкими и ценными документами библиотеки открылась выставка, посвященная 80-летию со дня рождения Валентина Распутина.

На выставке представлены книги с дарственными надписями автора. Издания были переданы областной библиотеке в дар Валентином Курбатовым. Также в экспозиции издания В. Курбатова о писателе - «Валентин Распутин: личность и творчество», «Долги наши: Валентин Распутин: чтение сквозь годы» - с дарственными надписями областной библиотеке и книги, изданные после смерти В. Г. Распутина с дарственными надписями их авторов или издателей Валентину Курбатову.

Выставка открыта для посетителей до начала апреля 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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