Областная библиотека приглашает на литературную встречу, посвященную Валентину Распутину

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С ходом праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Псковскую городскую Думу можно ознакомиться на специальном сайте
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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«Открытка» всем«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Итак, в Пскове тоже появилось отделение «Открытой России». На мой взгляд, это хорошо – я всячески поддерживаю...
15 марта в 15 часов Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на литературную встречу «Валентин Распутин: живем и помним», посвященную 80-летию со дня рождения писателя.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, ведущий встречи - известный литературовед, критик, писатель Валентин Курбатов.
Валентин Яковлевич Курбатов написал о своем друге Валентине Распутине: «Он по-прежнему будет служить русскому сердцу, русскому слову и русской человеческой дали, для которой он был рожден. Потому что, слава Богу, слово его не уходит. Его книги глядят с полок и ждут нашего внимания… Он – наша земля и живое сердце. И это слышат в его прозе все читатели мира…».
В Центре по работе с редкими и ценными документами библиотеки открылась выставка, посвященная 80-летию со дня рождения Валентина Распутина.
На выставке представлены книги с дарственными надписями автора. Издания были переданы областной библиотеке в дар Валентином Курбатовым. Также в экспозиции издания В. Курбатова о писателе - «Валентин Распутин: личность и творчество», «Долги наши: Валентин Распутин: чтение сквозь годы» - с дарственными надписями областной библиотеке и книги, изданные после смерти В. Г. Распутина с дарственными надписями их авторов или издателей Валентину Курбатову.
Выставка открыта для посетителей до начала апреля 2017 года.
Источник: Псковская Лента Новостей