Псковичей приглашают в ГКЦ на необычный концерт авторов-исполнителей из Латвии

Происшествия
Жительница Великих Лук перечислила мошенникам, взломавшим аккаунт ее знакомой в соцсети, 9,5 тысяч рублей
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Вентспилсские авторы исполнители Александр Мирвис и Александр Иванов вместе со своими друзьями Сергеем Масленниковым (ударные, перкуссия), Андреем Васильевым (гитара, Псков) и Денисом Ковальчуком (бас-гитара, Псков) представят псковской публике концерт «Дневники 2.0» (12+).
Диск «Дневники», музыкальный материал которого составил основу концерта, - третий совместный CD двух Александров. Первый, «Над пустотой побед...», записан еще в 2006 году, второй, с циклом песен по мотивам феерии А. Грина «Алые паруса», - в ноябре 2014 года. В альбом «Дневники» вошли 12 песен, текст для десяти из них и музыку для семи написал Александр Мирвис. Он же спел все песни. Александр Иванов не только написал музыку для пяти песен альбома и текст для двух, но и сам аранжировал, свел весь материал, сыграл большую часть гитарных партий и спел бэк-вокал.
Презентация диска в Пскове состоялась 21 ноября 2015 года. Авторы играли новую программу с местными музыкантами ТО «Махаон». 18 марта этого года артисты представят на суд псковской публики расширенную и дополненную версию своей концертной программы «Дневники».
Входной билет - 100 рублей
Городской Культурный центр, площадь Победы, 1
Начало: 18 марта в 16:00.
Источник: Псковская Лента Новостей