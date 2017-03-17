Псковичей приглашают в ГКЦ на необычный концерт авторов-исполнителей из Латвии

Вентспилсские авторы исполнители Александр Мирвис и Александр Иванов вместе со своими друзьями Сергеем Масленниковым (ударные, перкуссия), Андреем Васильевым (гитара, Псков) и Денисом Ковальчуком (бас-гитара, Псков) представят псковской публике концерт «Дневники 2.0» (12+).

Диск «Дневники», музыкальный материал которого составил основу концерта, - третий совместный CD двух Александров. Первый, «Над пустотой побед...», записан еще в 2006 году, второй, с циклом песен по мотивам феерии А. Грина «Алые паруса», - в ноябре 2014 года. В альбом «Дневники» вошли 12 песен, текст для десяти из них и музыку для семи написал Александр Мирвис. Он же спел все песни. Александр Иванов не только написал музыку для пяти песен альбома и текст для двух, но и сам аранжировал, свел весь материал, сыграл большую часть гитарных партий и спел бэк-вокал.

Презентация диска в Пскове состоялась 21 ноября 2015 года. Авторы играли новую программу с местными музыкантами ТО «Махаон». 18 марта этого года артисты представят на суд псковской публики расширенную и дополненную версию своей концертной программы «Дневники».

Входной билет - 100 рублей

Городской Культурный центр, площадь Победы, 1

Начало: 18 марта в 16:00.

Источник: Псковская Лента Новостей