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Завтра в симбирском «Доме Языковых» снова вспомнят о Пушкине и псковском Михайловском

15.03.2017 09:05 ПЛН, Псков

Центральным событием предстоящего праздника в честь дня рождения русского поэта Николая Языкова в Ульяновске станет выставка «Весёлый Пушкин» - работы известного театрального художника Игоря Шаймарданова из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом со ссылкой на и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Марины Михеевой сообщает сайт Media73.ru. Издание напоминает, что на отдельных живописных работах художника, в частности в его оригинальной серии «Михайловское царапки», запечатлевшей шутливую «хронику» пребывания Александра Сергеевича в Михайловском, наряду с Пушкиным «действует» и Языков.

Игорь Шаймарданов. Из цикла «Михайловские царапки» (2005). «Коля, Саша и Лёша».

Праздник, посвященный 214-ой годовщине со дня рождения «поэта радости и хмеля», «поэта разгула и свободы», как называл себя сам Николай Михайлович, пройдёт завтра в Литературном музее «Дом Языковых». Напомним, что будущий поэт, один из самых ярких представителей «золотого века русской литературы», а еще - приятель Пушкина и его тригорского друга и соседа, «дерптского студента» Алексея Вульфа родился здесь 4 /16 марта 1803 года.

По воспоминаниям общественного деятеля и публициста В.П. Юрлова (опубликованы в «Симбирских губернских ведомостях» 26 мая 1899 года) в сентябре 1833-го у Языковых гостил А.С. Пушкин, следовавший через Симбирск в Оренбург за материалами материалов для своей «Истории Пугачёва». Справедливости ради нужно заметить, что этот факт, отражённый в мемуарах Юрлова и в 1937 году увековеченный мемориальной доской на фасаде здания, отдельные исследователи подвергают сомнению.

Игорь Шаймарданов. Из цикла «Михайловские царапки» (2005). «Вспоминая Анну Керн».

Помимо выставки, сообщает издание, гостям «Дома Языкова» будут предложены концерт, специальная экскурсия, мастер-класс «Свет и тень», профессиональная фотосъёмка в интерьерах музейных залов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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