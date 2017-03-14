Сегодня: Среда, 15 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Псков-ЭКСПО Vesta в марте от 515 900 рублей Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Великолукский художник-анималист Василий Фомин: Теперь охочусь только кистью

Великолукский художник-анималист Василий Фомин: Теперь охочусь только кистью

В Великих Луках открылась выставка самобытного художника Василия Фомина. 39 картин объединены под общей темой «Из альбома художника». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, картины художника выставлены...



Выступления органистов из разных стран Европы, США и Канады запланированы в Печорах в этом сезоне

15.03.2017 09:49 ПЛН, Псков

Псковичей и гостей региона приглашают на концерты органной и ансамблевой музыки на историческом духовом органе лютеранской церкви св. Петра в Печорах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в сезоне-2017 запланированы выступления органистов из России: европейской и азиатской частей, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Словакии, Финляндии, Латвии, Швейцарии, США и Канады.

Сезон концертов проходит в течение шести с половиной месяцев.

Печорский орган построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 р.

Также собираются пожертвования на реставрацию органа.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31