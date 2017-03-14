Выступления органистов из разных стран Европы, США и Канады запланированы в Печорах в этом сезоне

|Илья Петров (другие записи автора)
|
ЕвроНЕНАвидение-2017Скоро в Киеве пройдет самый политизированный музыкальный конкурс. «Евровидение-2017». Россию на нем представит молодая певица Юлия Самойлова. Об этом вечером в воскресенье объявил Первый канал, и вот уже двое суток в СМИ и социальных сетях не прекращается дискуссия по поводу решения послать девушку в инвалидном кресле на «Евровидение», в котором, строго...
Псковичей и гостей региона приглашают на концерты органной и ансамблевой музыки на историческом духовом органе лютеранской церкви св. Петра в Печорах.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в сезоне-2017 запланированы выступления органистов из России: европейской и азиатской частей, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Словакии, Финляндии, Латвии, Швейцарии, США и Канады.
Сезон концертов проходит в течение шести с половиной месяцев.
Печорский орган построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.
Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 р.
Также собираются пожертвования на реставрацию органа.
Источник: Псковская Лента Новостей