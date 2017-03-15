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25 марта группа «Тараканы» презентует в SODA Concert Hall в Пскове свой новый альбом

16.03.2017 14:07 ПЛН, Псков

25 марта идолы отечественного панк-рока - группа «Тараканы» выступят в SODA Concert Hall. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, музыканты презентуют в Пскове свой новый альбом «Сила одного» и порадуют всех лучшими хитами за 25 лет творческой деятельности.
 
 
Их песни можно обнаружить в плейлистах самых неожиданных людей, а концерты «Тараканов» посещаются представителями всех социальных прослоек и возрастов. 
 
Группа, сформированная в 1991 году четырьмя московскими школьниками и впоследствии ставшая известной под названием «Тараканы», все годы своего существования последовательно воплощала одну-единственную идею: если не сидеть сложа руки, всегда оставаться собой и идти вперед, есть шанс сделать рок-н-ролльную мечту реальностью. Все эти 25 лет, несмотря на перемены в составе и в звуке, ингредиенты песен «Тараканов» почти не менялись: быстрые темпы, динамичная подача, хоровые припевы, жесткие гитары, понятные мелодии и хлесткие лаконичные тексты. И лишь в последние несколько лет в репертуаре группы появилось несколько баллад, что оказалось очень ей к лицу.
 
«И несмотря на четвертьвековую историю, живые выступления «Тараканов» – это по-прежнему плещущая через край энергия, это юность и искренность, это огромный заряд бодрости, ведь именно такой и должна быть настоящая рок-музыка», - отметили организаторы концерта в Пскове.
 
Альбом «Сила одного» - 11 треков и одна баллада – песни о свободе, любви и жизненных ориентирах в лучших традициях «Тараканов». 
 
«В 2016 году мы ударно потрудились – «отстрелялись» с юбилейным туром, подытожив год выходом новой пластинки «Сила одного». Заглавный трек альбома за считанные недели стал хитом в эфире «Нашего радио», клип «Между первым вдохом и последним выдохом» за несколько дней собрал более полумиллиона просмотров на YouTube, хочется верить, что и другие новые песни с альбома фанаты «Тараканов» полюбят. Уверен, грядущая презентация альбома пройдет отлично», - подчеркнул Дмитрий «Сид Спирин». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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