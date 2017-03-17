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Презентация книги «На родине полыни» Надежды Камянчук состоится в Историко-краеведческой библиотеке

17.03.2017 13:05 ПЛН, Псков

Сегодня, 17 марта, в 17.00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева состоится презентация книги «На родине полыни» поэтессы, члена Союза писателей России Надежды Камянчук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Надежда Камянчук родилась на Урале в небольшом провинциальном городке - Ирбите. Работала художником-оформителем во Дворце культуры, в городских художественных мастерских, а после - дизайнером в Издательском доме.

Стихи были опубликованы в литературно-художественном журнале «Русское эхо» (издательство г. Самары), печатались в уральских журналах: «Веси», «Зауральский край, поэтических сборниках «Слепое счастье», «Я подарю тебе Ирбит», «Признание в любви». Напечатала два сборника стихов - «Ожидание весны» и «На пороге осени». На её стихи слагаются песни «Это лето пролетело», «Вагончик», «Свеча» и др.

В 2001 году стала лауреатом Акуловской премии, а в 2007 году победителем областного поэтического конкурса «Пою мое отечество». В 2014 году переехала в город Псков. В этом же году заняла 3 место среди поэтов-профессионалов фестиваля «Словенское поле» в Изборске, а в 2015 году - стала победителем конкурса.

Мероприятие состоится по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал (справки по телефону: 66-43-24).

Источник: Псковская Лента Новостей



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