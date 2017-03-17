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Псковичей приглашают на премьерный просмотр документального фильма о архимандрите Борисе (Холчеве)

17.03.2017 13:44 ПЛН, Псков

19 марта в 16.00 Культурно-просветительский центр «Преображение», Свято-Филаретовский православно-христианский институт (кафедра церковно-исторических дисциплин), Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашают на премьерный просмотр документального фильма о подвижнике веры, исповеднике, авторе ряда духовных трудов, ученом-психологе архимандрите Борисе (Холчеве).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева, 11 ноября 2016 года исполнилось 45 лет со дня кончины архимандрита Бориса (Холчева). Архимандрит Борис - духовный сын св. праведного Алексия Мечёва, преподобного Нектария Оптинского и священномученика Сергия Мечёва.

По благословению отца Сергия он взял на себя окормление маросейской общины и нес этот пастырский подвиг многие годы своей жизни. В фильме собраны живые свидетельства о жизни и служении архимандрита Бориса, духовные дары которого в полноте раскрылись в Ташкентской епархии, где он нес служение с 1948 года. После просмотра фильма предполагается обсуждение с участием автора фильма Олега Глаголева и исследователя истории Ташкентской епархии Ольги Борисовой.

Мероприятие состоится по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19-а, читальный зал (справки по телефону: 66-43-24).

Источник: Псковская Лента Новостей



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