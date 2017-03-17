Андрей Турчак поздравил музей-заповедник «Михайловское» с 95-летием

Губернатор Псковской области Андрей Турчак от имени администрации Псковской области и от себя лично поздравил коллектив Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 95-летием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

«Музей-заповедник "Михайловское" - не только наша уникальная культурная доминанта, но и настоящий духовный центр Псковской области и всей России», - говорится, в частности, в поздравлении. - Про музей-заповедник по праву можно сказать: "Россия начинается здесь!"».

Андрей Турчак отметил, что каждый год пушкинские места традиционно привлекают к себе большое внимание туристов и паломников, которые хотят познакомиться с заповедником, зарядиться особой энергетикой этих святых мест, где бережно сохраняются традиции классической литературы, традиции русского языка, где каждый желающий может получить настоящую «пушкинскую прививку».

Губернатор поблагодарил директора музея-заповедника Георгия Василевича и коллектив музея-заповедника за истинную подвижническую работу по сохранению наследия Александра Сергеевича Пушкина, великой русской культуры и народных традиций и пожелал «Михайловскому» процветания.

Источник: Псковская Лента Новостей