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Андрей Турчак поздравил музей-заповедник «Михайловское» с 95-летием

17.03.2017 15:39 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак от имени администрации Псковской области и от себя лично поздравил коллектив Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 95-летием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.
 
«Музей-заповедник "Михайловское" - не только наша уникальная культурная доминанта, но и настоящий духовный центр Псковской области и всей России», - говорится, в частности, в поздравлении. - Про музей-заповедник по праву можно сказать: "Россия начинается здесь!"».
 
Андрей Турчак отметил, что каждый год пушкинские места традиционно привлекают к себе большое внимание туристов и паломников, которые хотят познакомиться с заповедником, зарядиться особой энергетикой этих святых мест, где бережно сохраняются традиции классической литературы, традиции русского языка, где каждый желающий может получить настоящую «пушкинскую прививку».
 
Губернатор поблагодарил директора музея-заповедника Георгия Василевича и коллектив музея-заповедника за истинную подвижническую работу по сохранению наследия Александра Сергеевича Пушкина, великой русской культуры и народных традиций и пожелал «Михайловскому» процветания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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