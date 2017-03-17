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Псковский клуб филофонистов посвятит очередное заседание советским ВИА

17.03.2017 16:47 ПЛН, Псков

19 марта в 14.00 в Псковской областной библиотеке пройдет очередное заседание клуба филофонистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.  На этот раз любители виниловых пластинок посвятят свою встречу советским вокально-инструментальным ансамблям.
 
ВИА возникли в нашей стране в середине 60-х годов, однако, только в 70-е годы они получили свой официальный статус и стали очень популярны. Поэт Андрей Вознесенский однажды заметил, что появление ВИА произвело эффект «электрогитаризации всей страны».
 
Вокально-инструментальные ансамбли быстро заняли свое место на эстраде и в 70-е годы прошлого века концертные программы составлялись с их обязательным участием. При аншлагах проходили сольные концерты ансамблей. Перечислить все ВИА нашей эстрады практически невозможно, но нельзя и не сказать о тех, кто своей деятельностью определил значимость этого направления в нашем музыкальном искусстве. Первыми на профессиональной советской эстраде в 1966 году появились «Поющие гитары» (г. Ленинград) под руководством главного идейного вдохновителя и создателя коллектива Анатолия Васильева.
 
Лучшие песни из репертуара ВИА - «Не повторяется такое никогда» Серафима Туликова и Михаила Пляцковского в исполнении «Самоцветов», «Беловежская пуща» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова в исполнении «Песняров», «Уч-Кудук - Три колодца» Фарруха Закирова и Юрия Энтина в исполнении «Ялла», «Как прекрасен этот мир» Давида Тухманова и Владимира Харитонова, «Алешкина любовь» Сергея Дьячкова и Онегина Гаджикасимова в исполнении «Веселых ребят» и многие другие.
Следует отметить, что ВИА стали, фактически, разрешенной формой выплеска огромной накопившейся энергии музыкального и поэтического творчества молодежи в советские годы.
 
Вниманию собравшихся будет представлена выставка книг, газетных и журнальных статей, грампластинок из коллекции библиотеки и частных коллекций членов клуба «Эдисон».

Источник: Псковская Лента Новостей



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