Гостем IV Международного книжного форума «Русский Запад» станет писатель и журналист Юрий Поляков

18 апреля в 17 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с известным русским писателем, общественным деятелем и журналистом Юрием Поляковым.

Юрий Поляков - один из самых читаемых авторов России, прозаик, публицист, драматург и поэт, чьё творчество вот уже более тридцати лет привлекает к себе всеобщее внимание. Поляков - член Союза писателей с 1981 года. Почетный профессор МГОУ.

Высокое художественное мастерство, виртуозная работа со словом, уникальное чувство юмора, четкая гражданская позиция, социальная острота, - все эти черты, присущие Юрию Полякову, проявились уже в его первых знаменитых повестях «ЧП районного масштаба» (1981,1985) и «Сто дней до приказа» (1980, 1987). Вышедшие миллионными тиражами в журнале «Юность» эти произведения оказались в центре бурных дискуссий периода гласности. Поляков первым заговорил о перерождении, обюрокрачивании комсомола, шире – власти, и неуставных отношениях - «дедовщине» в армии. Дерзость, психологизм и свежий язык этих повестей сразу поставили Полякова в ряд самых известный советских писателей. С. В. Михалков даже назвал своего молодого собрата по перу «последним советским классиком».

В повестях «Работа над ошибками» (1986) и «Апофегей» (1989) оттачивается творческий метод писателя, названный критиками «гротескным реализмом». Знаменитая повесть «Парижская любовь Кости Гуманкова» (1991) развивает эту тенденцию, а памфлет «Демгородок» (1993) становится первой в отечественной литературе сатирой на постсоветскую Россию. В то время, когда собратья по перу были увлечены дозволенным разоблачением предыдущего периода истории, Поляков одним из первых взглянул на уходящую советскую натуру с ностальгическим юмором, что на фоне тогдашних настроений вызвало гнев критиков и очередное признание читателей. Он вновь оказался оппонентом официальной, на сей раз либеральной, идеологии. В одной из самых своих популярных книг - романе-эпиграмме «Козленок в молоке» (1995) Поляков дает ироническую картину жизни творческой интеллигенции, показывая, как формируются виртуальные «таланты» в литературе. Наиболее значительным произведением Ю. Полякова стал семейный роман «Замыслил я побег...» (1999), охватывающий тридцать лет жизни страны и серьезно повлиявший на становление «нового реализма» в отечественной словесности. По мнению критиков, этот роман явился одной из вершин отечественной реалистической прозы конца века.

В 2001-2004 гг. Поляков опубликовал цикл «Плотские повести», вышли в свет роман «Грибной царь» (2004), ироническая эпопея «Гипсовый трубач» (2009-2012), «Любовь в эпоху перемен» (2015), в которых широко изображена и подвергнута глубокому художественному анализу жизнь российского общества за почти полвека, включая начало нового столетия.

Почти вся проза Полякова экранизирована, снято 15 полнометражных и телевизионных фильмов, в том числе: «Работа над ошибками» (1987), «ЧП районного масштаба» (1988), «Сто дней до приказа» (1989), «Левая грудь Афродиты» (1999), «Игра на вылет» (2000), «Замыслил я побег...» (2003), «Козленок в молоке»(2004), «Парижская любовь Кости Гуманкова» (2006), «Небо падших» (2012), «Грибной царь» (2013) и др. Поляков является соавтором сценария известного фильма С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1997).

Юрий Поляков – ведущий современный драматург, его пьесы с успехом идут в Москве, театрах страны от Владикавказа до Владивостока, в СНГ и дальнем зарубежье, собирая полные залы.

Произведения Полякова переведены на многие языки стран ближнего и дальнего зарубежья, включены в школьные и вузовские курсы современной российской литературы. За сорок лет работы в литературе писатель выпустил около 150 книг (включая переиздания), вышли в свет также: «Избранные сочинения» в 2-х томах (1994), «Собрание сочинений» в 3-х томах, (1997), «Собрание сочинений» в 4-х томах (2001), «Собрание сочинений» в 5-ти томах (2004). В настоящее время осуществляется издание 10-томного собрания сочинения. Выпущен первый том.

Юрий Поляков – яркий публицист, в своих статьях и эссе он смело и убедительно осмысливает происходящие в России духовные и социально-политические процессы. Многие его оценки, формулы, а также неологизмы стали широко популярны и вошли в национальный интеллектуальный обиход. Свою публицистику автор объединил в книги: «От империи лжи - к республике вранья» (1997), «Порнократия» (2000), «Россия в откате» (2008), «Лезгинка на Лобном месте» (2013), «Левиафан и Либерафан» (2015).

Многие статьи Юрия Полякова на протяжении трех десятилетий века публикуются в «Литературной газете», с которой он сотрудничает с 1979 года. Став в 2001 году главным редактором «Литературной газеты», 33-м по счету, он способствовал превращению «детища Пушкина» из «либерального гетто» в острое полифоническое издание, открытое всем направлениям общественной мысли и отечественной словесности с традиционным для России преобладанием государственно-патриотического взгляда на культуру, экономику и социум.

Ю. Поляков - активный общественный деятель, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Общественной палаты, член попечительского совета Патриаршей литературной премии, член президиума Общества русской словесности.

Ю. Поляков удостоен многих литературных и общественных наград. Он - лауреат премий Ленинского комсомола, Правительства РФ и Москвы в области литературы и искусства, обладатель Большой Золотой Бунинской медали. Кавалер орденов «Дружб», «Почета», «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

На абонементе Псковской областной научной библиотеки можно познакомиться со всеми известными произведениями автора.

Напомним, что XIV Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове на базе областной научной библиотеки 18-20 апреля 2017 года. С проектом программы форума можно познакомиться здесь>>>

Источник: Псковская Лента Новостей